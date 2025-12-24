13:23
Родители самоустраняются от воспитания детей и приводят их в милицию — Адылова

Профилактика и недопущение правонарушений и преступлений среди подростков — одно из приоритетных направлений работы МВД. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник отдела Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Нуржан Адылова.

По ее словам, в Бишкеке за всеми школами закреплены по одному инспектору по делам несовершеннолетних, в областях в связи со штатной недостаточностью — участковые инспектора милиции.

Нуржан Адылова признала, что проблема школьного рэкета в стране остается актуальной, и над профилактикой должна работать не только милиция, но и другие субъекты, и, прежде всего, родители.

«К сожалению, есть факты, когда дети не могут довериться родителям и не рассказывают им о проблемах. В то же время есть родители, которые, зная, что ребенок подвергался буллингу, не хотят раскрывать это. Они опасаются, что после этого на ребенка продолжат давить. Это приводит к сложностям. В каждой школах есть стенды с информацией о том, кто может помочь: психолог, медработник, инспектор и так далее», — сказала Нуржан Адылова.

Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР

Она посетовала, что часто родители самоустраняются от воспитания детей.

«Есть факты, когда они приводят ребенка в милицию и говорят: «Я не хочу с ним разговаривать, это не мой ребенок, что хотите, то и делайте». Последний такой случай был в Нарыне. Отец отказался, мать уехала, чиновники устроили 13-летнего ребенка в школу-интернат. В таких случаях мы собираем материалы для рассмотрения на комиссиях по делам детей и дальше их направляют в суд для лишения граждан родительских прав. Детей отправляют в интернатные учреждения. Рожают обычно для себя, но, когда ребенок бывает неуправляемым, то родители начинают винить школу и милицию в том, что мы не работаем. Хотя со стороны родителей воспитательных мер мы тоже не видим», — добавила Нуржан Адылова.

Ранее за допущенное насилие в школе Каракола уволены чиновники и наказаны сотрудники милиции.
