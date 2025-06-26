Родительница жалуется на рэкет в школе № 3 Оша. Комментарий УВД

Родительница Айнура Осмонова пожаловалась на рэкет в школе № 3 имени Ломоносова в Оше. Видео с ее обращением в соцсетях опубликовала продюсер ГТРК «ЭлТР» Зульфия Кожоева.

По словам женщины, ее сын учится в седьмом классе и в течение года он подвергался избиениям и вымогательству со стороны двух восьмиклассников.

Айнура Осмонова утверждает, что отец одного из мальчиков работает в межрегиональном управлении МВД. Поэтому, как она отмечает, следователи отказались расследовать дело ее сына и возбудили уголовное дело в отношении ее самой.

«Сын сотрудника МРУ МВД Тилека Таирова весь год избивал, грабил моего сына и уводил его с уроков. Он заводил его в подвал и бил. Раньше, когда я спрашивала причину, видя синяки, сын не говорил конкретно, что случилось. Я и сама не придала этому особого значения. Но в последнее время сын перестал смеяться, уже два месяца не ходит на футбол, похудел», — рассказала родительница.

Она зафиксировала все СМС-сообщения, где школьники вымогали у ее сына деньги и как подросток их переводил. Но, несмотря на имеющиеся доказательства, следователь не провел расследование, отказался проводить очную ставку и возбуждать дело, подчеркивает Айнура Осмонова.

По ее словам, бывали случаи, когда ее сын переводил деньги на электронный кошелек матери одного из школьников Э.Ы., и, как отмечает женщина, последняя напала на нее и избила.

«Мне позвонил сотрудник ИДН и попросил прийти в следственную службу. Когда я пришла, мать Кантемира (одного из школьников, который вымогал деньги) сидела там же. Когда она вышла, у нас завязалась словесная перепалка. Я не хотела с ней вступать в конфликт и пыталась отойти, но она избила меня. Но, несмотря на то, что я в этой ситуации являюсь пострадавшей, на меня написали заявление и возбудили уголовное дело. Вчера четыре следователя приезжали домой, чтобы меня забрать», — рассказала она.

Органы рассматривают дело необъективно просто потому, что отец этого мальчика работает в управлении МВД. У него связи сильные. А я бессильна в этой ситуации. Айнура Осмонова

По словам родительницы, ее сын не единственный, кто пострадал от действий двух вышеуказанных учеников.

«Оказывается, Кантемир до этого ударил мальчика, и у него разбились брекеты. Директор прикрывала их и закрывала на все глаза. Она говорила, что сама решит этот вопрос, попросила меня не вмешивать следователей. Но, когда я пришла в школу, она не провела собрание, не приняла никаких мер. Сказала, чтобы вопрос решили с родителями между собой», — заметила она.

Сам пострадавший мальчик также в беседе подтвердил, что у него вымогали деньги, били. Он также добавил, что школьники также пугали его и других учеников ножом.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе УВД Оша 24.kg рассказали, что сотрудники Сулайман-Тооского отделения милиции установили всех учащихся, причастных к этому инциденту, и совместно с педагогическим коллективом провели разъяснительные работы.

В профилактических целях учеников поставили на учет.

Родителей двоих детей, избивших сына гражданки Айнуры Осмоной, оштрафовали в соответствии со статьей 102 Кодекса о правонарушениях.

«К сожалению, в разногласия между детьми вмешались и родители, и стороны написали друг на друга заявления. В настоящее время в отношении женщины, которая записала видеообращение, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (за то, что подняла руку на мать ребенка, с которым у ее сына возникли разногласия, и в результате специальной экспертизы установлены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью). Оно направлено в прокуратуру южной столицы для ознакомления», — отметили в УВД.

В отношении Айнуры Осмоновой также назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных телесных повреждений. Но, как отмечается, она не прошла экспертизу вовремя.

«Она прошла ее вчера, 25 июня. Указанные дела взяты на контроль руководства УВД Оша», — заключили в городской милиции.