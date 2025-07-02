У мэра Оша теперь есть не только рыбацкая шляпа, но и шорты

Во время инспекционной поездки на территорию нового базара в Оше мэр города Женишбек Токторбаев не только ознакомился с условиями торговли, но и пополнил летний гардероб.

В одном из торговых павильонов он присмотрел себе шорты и купил их за 600 сомов. Эта спонтанная покупка вызвала живой отклик среди продавцов и посетителей базара.

Напомним, на этой неделе мэр уже удивил горожан неожиданным выбором аксессуара — рыбацкой шляпой, с которой появился на одном из выездных мероприятий. Похоже, к летнему сезону глава южной столицы подошел во всеоружии.