На фестивале «Мейкин Азия» выступят Димаш, Sevak и группа Ay-Yola

С 20 по 22 июля 2025 года на ипподроме Чолпон-Аты пройдет IV Международный Иссык-Кульский фестиваль эстрадной музыки «Мейкин Азия». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Фото пресс-службы Минкультуры

В фестивале примут участие талантливые молодые эстрадные певцы, представляющие более 25 стран мира. Почетными гостями станут победитель I фестиваля «Мейкин Азия», известный певец Димаш Кудайберген, а также популярная группа Ay-Yola и Sevak.

Кроме того, на мероприятии выступят звезды Кыргызстана: Мирбек Атабеков, Jax 02.14, Freeman 996, Бакр, Абир Касенов, Баястан, Тамга, Жийдеш Идирисова, Нурила, Бек Исраилов, Азат Раимбердиев, Минжашар Мурзаев, Бегимай Турусбекова, Руслан Асанкан, ERA.

Каждый конкурсный день будет сопровождаться концертами с участием звезд Кыргызской Республики и зарубежных стран.