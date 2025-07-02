Нарушители чистоты и порядка в Бишкеке оштрафованы на 680 тысяч сомов

За несоблюдение санитарных норм мэрия оштрафовала предприятия на 680 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

С 23 по 27 июня на соблюдение санитарных норм власти города проинспектировали 746 хозяйствующих субъектов и организаций.

По итогам за несоблюдение правил обеспечения чистоты и порядка на прилегающей территории сотрудники мэрии составили 70 протоколов на 680 тысяч сомов.

Кроме того, выявлены нарушения выброса и складирования мусора. По 35 фактам составили протоколы по частям 1 и 2 статьи 115 Кодекса о правонарушениях на 380 тысяч сомов.

Владельцам и сотрудникам объектов выдали предписания на своевременную очистку территории от мусора и покоса травы.

В муниципалитете напомнили, что, согласно правилам благоустройства столицы, учреждения и организации несут ответственность за уборку, благоустройство, содержание зеленых насаждений и ирригационных сетей.

Работы возлагаются также на балансодержателей, собственников зданий и сооружений, землепользователей и землевладельцев, владельцев и нанимателей индивидуальных жилых домов, собственников жилых и нежилых помещений в многоэтажных жилых домах.