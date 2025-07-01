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Общество
Сюжет: Тесты ИА «24.kg»

Готовы ли вы к проверке от Садыра Жапарова? Пройдите тест: какой вы госслужащий

Президент Садыр Жапаров объявил о старте масштабной проверке государственных служащих по всей стране. По его словам, с сентября 2025 года дадут правовую оценку всем проектам, связанным с освоением бюджетных средств — строительством дорог, школ, детсадов и других объектов.

«Каждый чиновник должен отчитаться: сколько получил, что построил, сколько украл. Кто украл — вернет в десятикратном размере. Пощады не будет», — заявил глава государства.

Редакция 24.kg подготовила тест, ответив, на который, по нашему мнению, можно предварительно понять, кто вы в мире большого бюджета и строгих проверок. Более четкую оценку позже сделает ГКНБ.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334710/
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