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Власть

Президент пригрозил чиновникам: Украл из казны — вернешь в десятикратном размере

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях сделал обращение к государственным служащим в связи с непрекращающейся коррупцией.

По его словам, в сентябре создадут комиссию из специалистов для проверки работ, финансируемых из казны, строящихся объектов, асфальтируемых дорог.

«Мы проверим по всей стране, сколько денег попало вам в руки, какие работы выполнены, на какую сумму, сколько украдено. Я лично возьму это под контроль. Кто бы ни украл, вернете в десятикратном размере и сядете в тюрьму. Не забывайте об этом. Кому нужно украсть миллион сомов, вернуть его в десятикратном размере и, кроме того, попасть в тюрьму? Думаю, никому из вас это не нужно. Неважно, кто вы, мы никого не пожалеем. Забудьте о своих прежних временах. Если вас не устраивает зарплата, которую платит государство, уходите в бизнес», — написал глава государства.

Садыр Жапаров напомнил, что народ избрал его с наказом: «Государственная казна священна, не воруй из нее и не позволяй другим воровать».

К сожалению, некоторые руководители, как и прежде, набрасываются на деньги, выделенные из казны на социальные и другие строительные работы. Возьмем хотя бы вчерашние события в Токмаке. Это что за глупость?Садыр Жапаров

Он отметил, что в этом году выделяли из госбюджета Токмаку и Кара-Балте по 1 миллиарду сомов.

«С 2 миллиардами сомов вы могли бы превратить Токмак и Кара-Балту в цветущие города. У нас было благое намерение выделить еще по 1 миллиарду в следующем году и сделать эти два города процветающими. К сожалению, видно, что местные руководители вместе с подрядчиками погрязли в коррупции. Пусть все помнят. В сентябре будет создана комиссия из специалистов для проверки работ, финансируемых из казны, строящихся объектов, асфальтируемых дорог», — подчеркнул президент.

Он заметил, что «природные ресурсы, от которых мы сейчас получаем выгоду, не безграничны, они временны. Все закончится. Наше вечное будущее — в туризме и производстве».

«Поэтому давайте в короткие сроки исправим все отрасли нашей республики и создадим наше вечное будущее. Работайте над этим изо всех сил», — заключил Садыр Жапаров.

Напомним, 24 июня на глазах у чиновников и силовиков, прямо во время совещания, мэр Токмака Максат Нусувалиев задержан по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Вместе с ним задержаны еще один чиновник, глава строительной компании и ответственный за строительство парка культуры и отдыха. Все четверо обвиняются по статье «Коррупция» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334407/
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