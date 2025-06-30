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Общество

Участок трассы Бишкек — Кой-Таш — Иссык-Ата открыт для проезда автотранспорта

Автодорога Бишкек – Кой-Таш – Иссык-Ата открыта для проезда автотранспорта на 40-м километре, сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, участок дороги был открыт 29 июня совместными усилиями работников ДЭП 25, МЧС и айыл окмоту. В связи с селевыми явлениями с 27 июня по 29 июня 2025 года вышеупомянутый участок дороги был заблокирован большими камнями и грязью. С 27 июня предпринятыми мерами по ликвидации ЧС были восстановлены смытые железо-бетонные водопропускные трубы.

Напомним, 27 июня 2025 года в Иссык-Атинском районе произошел сильный разлив высокогорного озера Такыр-Тор. Вода хлынула через села Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка, размыв мост и водопропускные трубы в селе Алмалуу, и перекрыла дорогу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334678/
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