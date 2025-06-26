Скончалась ветеран отечественного здравоохранения Шайырбубу Дуйшеналиева

На 86-м году ушла из жизни ветеран отечественного здравоохранения, высокопрофессиональный врач-терапевт, отличник здравоохранения Кыргызской Республики Шайырбубу Дуйшеналиева. Об этом сообщает Минздрав.

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Шайырбубу Дуйшеналиева родилась в 1939 году в селе Бугучу Кочкорского района Нарынской области.

В 1963-м с отличием окончила лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института и посвятила свою жизнь служению медицине и заботе о здоровье людей.

Свою трудовую деятельность начала в 1963 году. Трудилась в центральном аппарате Министерства здравоохранения, в лечебно-профилактическом управлении, проявляя высокий профессионализм, принципиальность и верность делу.

Коллеги помнят ее как врача с добрым сердцем, требовательного к себе и внимательного к пациентам специалиста, который всегда служил примером преданности профессии.

Прощание состоится 27 июня 2025 года в 10.00 по адресу: улица Абдрахманова, 152.