15:29
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Загрязнение воздуха. Сколько денег теряет Кыргызстан

Загрязнение атмосферного воздуха частицами PM2,5 ежегодно приводит к более чем 2,2 тысячи преждевременных смертей в Кыргызстане. Об этом говорится в сводном докладе Всемирного банка «Управление качеством воздуха в Центральной Азии (ЦА)».

В связи с этим экономические издержки страны составляют $100-300 миллионов в год.

из доклада Всемирного банка «Управление качеством воздуха в ЦА»
Фото из доклада Всемирного банка «Управление качеством воздуха в ЦА»
Общий ущерб для здоровья населения, вызванный загрязнением воздуха PM2,5, в ЦА составляет $15,2–21,7 миллиарда в год.

По словам авторов, согласно недавнему отчету о финансировании мер по улучшению качества воздуха в мире, каждый доллар США, вложенный в борьбу с загрязнением воздуха, приносит экономическую выгоду в размере примерно $30.

Вместе с тем уровень финансирования мер по борьбе с загрязнением воздуха в мире остается крайне низким.

В докладе также отмечено изменение типа финансирования: значительная часть средств (92 процента) на реализацию мер по улучшению качества воздуха предоставляется в виде кредитов, а не грантов. Подобная тенденция имеет негативные последствия для стран с низким и средним уровнем дохода, которые и так могут сталкиваться с проблемой высокого уровня долга.

«Инвестиции в улучшение качества воздуха приносят многочисленные экономические выгоды, включая снижение расходов на здравоохранение, повышение производительности и предотвращение преждевременных смертей. Кроме того, улучшение качества воздуха ведет к росту урожайности в сельском хозяйстве за счет снижения ущерба, который наносит загрязнение сельскохозяйственным культурам. Более чистый воздух повышает качество жизни благодаря улучшению комфортности городов, экономической конкурентоспособности и укреплению местной экономики. Это, в свою очередь, увеличивает привлекательность городов как для жителей, так и для туристов», — отмечают авторы доклада.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334281/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Сжигание угля вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха в городах ЦА — ВБ
В Майлуу-Суу выявили мотоциклистов, устроивших незаконные гонки на мото-эндуро
Матч Кыргызстан — ОАЭ в Бишкеке. 3 тысячи милиционеров будут охранять порядок
МИД определился с местом для нового здания посольства Кыргызстана в Астане
Кыргызстан показал культуру и экологичную продукцию на ЭКСПО-2025
Экспо-2025. Национальный день Кыргызстана прошел в Осаке
ЭКСПО-2025. Чем удивляют страны Центральной Азии в Осаке
В 2025 году Кыргызстан продемонстрировал самую устойчивую экономику в ЕАЭС
Вступление в Совбез ООН. На одно место претендуют Кыргызстан и Филиппины
Кыргызстан перенимает опыт реформы образования Литвы
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
В&nbsp;Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и&nbsp;когда должен их&nbsp;заменить В Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и когда должен их заменить
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
MBANK предупреждает о&nbsp;недостоверной информации MBANK предупреждает о недостоверной информации
&laquo;Элдик Банк&raquo; увеличивает уставной капитал на&nbsp;60&nbsp;миллиардов сомов «Элдик Банк» увеличивает уставной капитал на 60 миллиардов сомов
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
26 июня, четверг
15:19
Договор о союзнических отношениях с Кыргызстаном ратифицирован в Казахстане Договор о союзнических отношениях с Кыргызстаном ратифи...
15:18
На организацию летнего отдыха в «Алтын-Балалыке» выделено 15 миллионов сомов
14:51
Камчыбек Ташиев избран главой попечительского совета КРСУ
14:49
Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
14:32
Загрязнение воздуха. Сколько денег теряет Кыргызстан