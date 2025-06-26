Загрязнение воздуха. Сколько денег теряет Кыргызстан

Загрязнение атмосферного воздуха частицами PM2,5 ежегодно приводит к более чем 2,2 тысячи преждевременных смертей в Кыргызстане. Об этом говорится в сводном докладе Всемирного банка «Управление качеством воздуха в Центральной Азии (ЦА)».

В связи с этим экономические издержки страны составляют $100-300 миллионов в год.

Фото из доклада Всемирного банка «Управление качеством воздуха в ЦА»

По словам авторов, согласно недавнему отчету о финансировании мер по улучшению качества воздуха в мире, каждый доллар США, вложенный в борьбу с загрязнением воздуха, приносит экономическую выгоду в размере примерно $30.

Общий ущерб для здоровья населения, вызванный загрязнением воздуха PM2,5, в ЦА составляет $15,2–21,7 миллиарда в год.

Вместе с тем уровень финансирования мер по борьбе с загрязнением воздуха в мире остается крайне низким.

В докладе также отмечено изменение типа финансирования: значительная часть средств (92 процента) на реализацию мер по улучшению качества воздуха предоставляется в виде кредитов, а не грантов. Подобная тенденция имеет негативные последствия для стран с низким и средним уровнем дохода, которые и так могут сталкиваться с проблемой высокого уровня долга.

«Инвестиции в улучшение качества воздуха приносят многочисленные экономические выгоды, включая снижение расходов на здравоохранение, повышение производительности и предотвращение преждевременных смертей. Кроме того, улучшение качества воздуха ведет к росту урожайности в сельском хозяйстве за счет снижения ущерба, который наносит загрязнение сельскохозяйственным культурам. Более чистый воздух повышает качество жизни благодаря улучшению комфортности городов, экономической конкурентоспособности и укреплению местной экономики. Это, в свою очередь, увеличивает привлекательность городов как для жителей, так и для туристов», — отмечают авторы доклада.