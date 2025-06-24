Водосборный бассейн построят в Кочкоре для системы капельного орошения

В Кочкоре строится бассейн для капельного орошения, сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, проект реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН.

Фото Минтруда

Глава ведомства Равшанбек Сабиров и страновой директор ВПП ООН в КР Кожиро Накай посетили село Исакеев, где промониторили реализацию проекта по строительству бассейна для системы капельного орошения.

Бассейн необходим для обеспечения водой сада, разбитого на участке Чап площадью 2,5 гектара. В 2023 году здесь было высажено 300 яблонь, 250 деревьев абрикоса, 120 кустов смородины, 50 деревьев черешни, 50 слив, 100 тополей.

Для улучшения урожайности и роста растений на территории уже установлены шланги и трубки для капельного орошения. Теперь здесь планируется строительство водосборного бассейна.

В строительных работах задействованы жители из социально уязвимых категорий. В качестве поддержки ВПП ООН выдает им продовольственные пакеты: по 300 килограммов муки и 30 литров подсолнечного масла на каждого. В общей сложности, бенефициарами проекта выступают 588 домохозяйств Ормонханского айыл окмоту.