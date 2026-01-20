Во Дворце спорта сохранят бассейн: мэр рассказал детали реконструкции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил мэру Айбеку Джунушалиеву реконструировать Дворец спорта в Бишкеке.

Как сообщил глава города, поручение дали во время открытия спортивного комплекса «Жаштык Арена». В настоящее время создана рабочая группа, идет обсуждение концепции будущей реконструкции.

По словам Айбека Джунушалиева, обновлять Дворец спорта будут силами мэрии. При этом планируется сохранить исторический облик здания. Объект модернизируют по современным стандартам, по аналогии с «Жаштык Ареной», с учетом требований к многофункциональности.

Отдельно отмечено, что бассейн, расположенный в комплексе, сохранят и приведут в соответствие с современными нормами. После реконструкции Дворец спорта должен стать комфортным и доступным пространством как для профессиональных спортсменов, так и для горожан.