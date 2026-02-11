Иссык-Кульскую область переведут на капельное и дождевальное орошение

Заместитель председателя кабинета министров КР — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев сообщил, что фермерам, перешедшим на капельное и дождевальное орошение, будут предоставляться льготные кредиты под 2 процента. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов на заседании Жогорку Кенеша.



По словам министра, выдача кредитов по данному направлению начнется уже в ближайший месяц.

Также Бакыт Торобаев подчеркнул необходимость полного перехода Иссык-Кульской области на капельное орошение.



«Если мы перейдем на капельное орошение, больше воды будет поступать в Иссык-Куль. Если же всю воду будем использовать для сельского хозяйства, до Иссык-Куля она может не доходить. Поэтому мы ставим задачу полностью перевести Иссык-Кульскую область на капельное и дождевальное орошение», — отметил министр Бакыт Торобаев.