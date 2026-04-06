Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Уточняется, что управление капитального строительства при мэрии города объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по проекту реконструкции олимпийского бассейна во Дворце спорта имени Кожомкула.
Планируемая сумма затрат составляет 15 миллионов 725 тысяч 646 сомов.
Заявки принимаются до 7 апреля.
Напомним, ранее президент Садыр Жапаров поручил провести ремонт и реконструкцию Дворца спорта. Его статус не изменится. Мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву дано указание найти средства и провести ремонт объекта.