Началось строительство бассейна декадного регулирования на реке Ак-Суу

Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство бассейна декадного регулирования на реке Ак-Суу в Московском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По словам Адылбека Касымалиева, в целях обеспечения населения поливной водой по всей республике запланировано строительство 44 ирригационных объектов.

«На сегодняшний день 10 объектов полностью реконструированы и введены в эксплуатацию. В целях решения проблем эффективного использования водных ресурсов в период 2024-2030 годов запланировано строительство 106 бассейнов суточного и декадного регулирования (БСР, БДР) общим объемом 953,74 миллиона кубических метров. В их числе по Чуйской области предусмотрено строительство 27 БСР и БДР общей емкостью 188,4 миллиона кубических метров», — сказал он.

Председатель кабмина добавил, что новый бассейн декадного регулирования на реке Ак-Суу объемом 4,5 миллиона кубических метров позволит обеспечить полноценное водоснабжение всех орошаемых земель.

Отметим, в настоящее время по республике восстановлено 2 тысячи 700 километров каналов и 4 тысячи 263 гидротехнических сооружения, отремонтированы и заменены 142 насосных агрегата. Для ирригационной сферы была закуплена 301 единица специализированной техники и служебного автотранспорта.