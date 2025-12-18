22:26
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Власть

Началось строительство бассейна декадного регулирования на реке Ак-Суу

Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство бассейна декадного регулирования на реке Ак-Суу в Московском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По словам Адылбека Касымалиева, в целях обеспечения населения поливной водой по всей республике запланировано строительство 44 ирригационных объектов.

«На сегодняшний день 10 объектов полностью реконструированы и введены в эксплуатацию. В целях решения проблем эффективного использования водных ресурсов в период 2024-2030 годов запланировано строительство 106 бассейнов суточного и декадного регулирования (БСР, БДР) общим объемом 953,74 миллиона кубических метров. В их числе по Чуйской области предусмотрено строительство 27 БСР и БДР общей емкостью 188,4 миллиона кубических метров», — сказал он.

Председатель кабмина добавил, что новый бассейн декадного регулирования на реке Ак-Суу объемом 4,5 миллиона кубических метров позволит обеспечить полноценное водоснабжение всех орошаемых земель.

Отметим, в настоящее время по республике восстановлено 2 тысячи 700 километров каналов и 4 тысячи 263 гидротехнических сооружения, отремонтированы и заменены 142 насосных агрегата. Для ирригационной сферы была закуплена 301 единица специализированной техники и служебного автотранспорта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355129/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулукском районе государству возвращен регулирующий бассейн
Водосборный бассейн построят в Кочкоре для системы капельного орошения
Хорошая новость для бишкекчан: бассейн «Дельфин» после капремонта вновь открыт
В милиции прокомментировали обвинения родственников утонувшего в Бишкеке парня
Родственники утонувшего в бассейне парня вновь жалуются на бездействие милиции
В бассейне Бишкека утонул парень. Проверяют факт бездействия следователя
В Бишкеке в бассейне утонул парень. Брат погибшего заявил о бездействии милиции
Подросток из Нооката утонул в бассейне общественной бани
В милиции Бишкека рассказали, зачем они обходят все бассейны и водоемы города
Трехлетней девочке с ДЦП администрация клуба Avangard запретила посещать бассейн
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Финансирование распределено Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бактияр Орозов освобожден от&nbsp;должности министра науки из-за нарушения этики Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики
Бизнес
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
18 декабря, четверг
22:24
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завершает 2025 год на вершине рейтинга UWW Кыргызстанка Айпери Медет кызы завершает 2025 год на ве...
22:03
В «Аллее славы президентов» появились новые таблички. Их лично подписал Трамп
22:01
Пожар в кафе села Кок-Жар локализован
21:43
Началось строительство бассейна декадного регулирования на реке Ак-Суу
21:24
Дело Канышай Мамыркуловой. Суд допросил активиста Атая Бейшенбека