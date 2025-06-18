Юрист призвала депутатов вернуть шестую редакцию законопроекта о СМИ

Юрист Таттыбубу Эргешбаева призывает депутатов Жогорку Кенеша вернуть шестую редакцию законопроекта о СМИ, разработанную совместно с Минкультуры и медиасообществом. Об этом она написала в соцсетях.

Юрист напомнила, что проект закона «О средствах массовой информации» разрабатывался с 2022 года, а в марте 2024-го по указу президента создана рабочая группа. В нее вошли эксперты, представители медиасектора и госорганов.

Таттыбубу Эргешбаева также являлась членом этой рабочей группы. Она отметила, что итогом работы стала шестая редакция законопроекта, где учтены мнения всех сторон.

«Эта версия прошла первое чтение в парламенте и считалась сбалансированной и приемлемой», - подчеркнула юрист.

Однако во втором чтении 16 июня 2025 года депутаты от парламентского комитета по социальной политике внесли значительные изменения. Они предложили вернуть обязательную регистрацию всех веб-сайтов и цифровых платформ как СМИ, запретили участие иностранцев и компаний в создании СМИ, а также расширили полномочия госорганов по приостановлению и прекращению деятельности редакций.

Таттыбубу Эргешбаева сказала, что эти нововведения противоречат Конституции и международным стандартам по свободе слова. В связи с этим она просит народных избранников вернуться к шестой версии законопроекта, подготовленного рабочей группой, так как именно она обеспечивала равновесие между интересами государства и правами граждан на свободное выражение мнений.

Накануне парламентский комитет по социальной политике одобрил проект закона «О средствах массовой информации» во втором и третьем чтениях. Депутаты предложили исключить из документа пункт, согласно которому издания имеют право пройти регистрацию в качестве средств массовой информации на добровольной основе, добавив вместо этого пункт о том, что СМИ имеет право распространять сведения со дня принятия органами юстиции решения о регистрации.