17:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Юрист призвала депутатов вернуть шестую редакцию законопроекта о СМИ

Юрист Таттыбубу Эргешбаева призывает депутатов Жогорку Кенеша вернуть шестую редакцию законопроекта о СМИ, разработанную совместно с Минкультуры и медиасообществом. Об этом она написала в соцсетях.

Юрист напомнила, что проект закона «О средствах массовой информации» разрабатывался с 2022 года, а в марте 2024-го по указу президента создана рабочая группа. В нее вошли эксперты, представители медиасектора и госорганов.

Таттыбубу Эргешбаева также являлась членом этой рабочей группы. Она отметила, что итогом работы стала шестая редакция законопроекта, где учтены мнения всех сторон.

«Эта версия прошла первое чтение в парламенте и считалась сбалансированной и приемлемой», - подчеркнула юрист.

Однако во втором чтении 16 июня 2025 года депутаты от парламентского комитета по социальной политике внесли значительные изменения. Они предложили вернуть обязательную регистрацию всех веб-сайтов и цифровых платформ как СМИ, запретили участие иностранцев и компаний в создании СМИ, а также расширили полномочия госорганов по приостановлению и прекращению деятельности редакций.

Таттыбубу Эргешбаева сказала, что эти нововведения противоречат Конституции и международным стандартам по свободе слова. В связи с этим она просит народных избранников вернуться к шестой версии законопроекта, подготовленного рабочей группой, так как именно она обеспечивала равновесие между интересами государства и правами граждан на свободное выражение мнений.

Накануне парламентский комитет по социальной политике одобрил проект закона «О средствах массовой информации» во втором и третьем чтениях. Депутаты предложили исключить из документа пункт, согласно которому издания имеют право пройти регистрацию в качестве средств массовой информации на добровольной основе, добавив вместо этого пункт о том, что СМИ имеет право распространять сведения со дня принятия органами юстиции решения о регистрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333151/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о СМИ. Депутаты предлагают вернуть норму об обязательной регистрации
Почти 3 тысячи СМИ закрыли в России в 2024 году
СМИ отказали дать информацию, ссылаясь на отсутствие у него регистрации
Из-за давления молодежь не хочет работать журналистами — Кайыргуль Урумканова
Законы, принятые в последние годы, ограничивают работу журналистов — СМИ
Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о СМИ в первом чтении
СМИ должны нести ответственность за комментарии под их постами — депутат
Новый закон о СМИ не поможет журналистам — Дастан Бекешев
Трамп поручил сократить штаты семи агентств, в том числе финансирующего СМИ
Новый закон о СМИ. Депутаты просят пригласить журналистов на обсуждение
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; первым в&nbsp;КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS «Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
Отдыхай, смотри, общайся&nbsp;&mdash; выбирай &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; и&nbsp;забудь про трафик Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
«Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР «Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
18 июня, среда
17:03
Более $1,5 миллиона сэкономит использование восстановленных шин на «Кумторе» Более $1,5 миллиона сэкономит использование восстановле...
16:59
Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня
16:57
Эскалация. МИД вновь призывает кыргызстанцев покинуть Иран и Израиль
16:54
Причины аварии, из-за которой Бишкек остался без света, пока не известны
16:51
«Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS