Закон о СМИ. Депутаты предлагают вернуть норму об обязательной регистрации

Парламентский комитет по социальной политике одобрил проект закона «О средствах массовой информации» во втором и третьем чтениях.

Депутаты внесли изменения в законопроект, которые ужесточают требования к СМИ.

Народные избранники Илимбек Кубанычбеков, Айбек Маткеримов, Эрнис Айдаралиев и Советбек Рустамбек уулу предложили добавить пункт, согласно которому иностранец, лицо без гражданства или иностранное юридическое лицо, а также компании, имеющие более 35 процентов иностранного участия фирмы, не могут выступать учредителем средства массовой информации. Кабмин не выразил возражений.

Они также предложили исключить из проекта закона:

пункт 3 статьи 9, по которой юридическое лицо с иностранным участием в Кыргызской Республике и любое иностранное юридическое лицо, находящееся за пределами страны, где доля иностранного вклада в уставном капитале составляет 50 процентов и более, не могут быть учредителями телевизионных организаций;

пункт 2 статьи 13, которая гласит, что сетевое издание, аудио-, видео-, кинохроникальная программа имеют право пройти регистрацию на добровольной основе в качестве средств массовой информации в органах юстиции КР в порядке, установленном кабинетом министров.

Отметим, доработанная Минкультуры и медиасообществом редакция законопроекта вводила добровольную регистрацию для СМИ.

Парламентарии предложили прописать, что средство массовой информации имеет право распространять сведения со дня принятия органами юстиции решения о регистрации СМИ.

Статью 13 предложили дополнить пунктом 6, согласно которому регистрация, перерегистрация и отмена регистрации СМИ проводятся в порядке, установленном кабинетом министров.

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Депутат Дастан Бекешев предложил указать, что СМИ должны принимать меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей людей с инвалидностью. Он также предложил прописать, что основанием для прекращения судом деятельности средства массовой информации являются неоднократные (более трех раз) в течение 12 месяцев нарушения, по поводу чего уполномоченный государственный орган вынес письменные предупреждения редакции, которые не исполнены.

Нардеп также предложил обязать органы в сфере обороны и национальной безопасности наряду с другими госорганами предоставлять информацию СМИ.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена. При обсуждениях предыдущих версий документа больше всего представители медиа выступали против введения обязательной регистрации.