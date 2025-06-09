В РФ Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов

Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Югра официально».
Включить автономный округ в перечень регионов пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей предложил губернатор Руслан Кухарук на совещании в Магнитогорске. Инициатива предполагает создание центра социокультурной адаптации иностранных граждан в Доме народов Югры.
Отмечается, что сейчас в регионе прорабатывают новую структуру, которая будет действовать совместно с правоохранительными органами. Она предполагает комплексный мониторинг трудовых мигрантов. Программа включает обязательное обучение русскому языку, законодательству России и нормам поведения.
Напомним, ранее глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщал, что в РФ трудовых мигрантов будут учить правам, обязанностям и нормам поведения. В пяти регионах откроют экспериментальные адаптационные центры.