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Общество

В РФ Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов

Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Югра официально».

Включить автономный округ в перечень регионов пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей предложил губернатор Руслан Кухарук на совещании в Магнитогорске. Инициатива предполагает создание центра социокультурной адаптации иностранных граждан в Доме народов Югры.

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Отмечается, что сейчас в регионе прорабатывают новую структуру, которая будет действовать совместно с правоохранительными органами. Она предполагает комплексный мониторинг трудовых мигрантов. Программа включает обязательное обучение русскому языку, законодательству России и нормам поведения.

Напомним, ранее глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщал, что в РФ трудовых мигрантов будут учить правам, обязанностям и нормам поведения. В пяти регионах откроют экспериментальные адаптационные центры.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331887/
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