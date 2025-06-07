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Общество

Кыргызстан и «Роскосмос» объединят усилия в развитии спутниковых технологий

В рамках форума «ЦИПР-2025» министр цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана Азамат Жамангулов провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

пресс-службы Минцифры
Фото пресс-службы Минцифры. Глава ведомства Азамат Жамангулов и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере спутниковой связи. В частности, речь шла об обмене опытом, о подготовке специалистов и развитии современных телекоммуникационных технологий.

«Для нас это новое направление. Мы заинтересованы в системном взаимодействии с ведущими организациями, в том числе с «Роскосмосом», — подчеркнул Азамат Жамангулов.

По итогам встречи стороны договорились о подготовке меморандума о сотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331843/
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