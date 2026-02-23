Эльнара Субакожоева назначили заместителем министра цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики. Распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Эльнар Субакожоев профессиональный путь начал в 2008 году в MegaCom с позиции стажера контакт-центра. За годы работы в телеком-отрасли прошел путь до руководителя высшего звена.

В 2017 году возглавил Государственное агентство связи, где внедрил онлайн-платформу для открытых торгов по радиочастотам. Запуск прозрачного механизма распределения обеспечил стабильные поступления в государственный бюджет.

С 2024-го по февраль 2026 года руководил государственным оператором MEGA (ЗАО «Альфа Телеком»). За это время компания впервые достигла показателя более 2,2 миллиона активных абонентов, у нее выросли доходы, увеличились объемы налоговых отчислений и выплаты дивидендов государству.

В 2024 году награжден Почетной грамотой кабинета министров за вклад в развитие отрасли связи.