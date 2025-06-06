Патрульная милиция предлагает отменить прокат самокатов в Бишкеке

Управление Патрульной службы милиции предлагает отменить прокат самокатов. Об этом на заседании комиссии Бишкекского городского кенеша сообщил представитель УПСМ Нурланбек Абдиев.

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В патрульной милиции предлагают ограничить владение самокатами только частным лицам.

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Депутат Улукбек Карыбек уулу посетовал, что самокаты бросают где попало. По его словам, это создает проблемы для пешеходов.

Инициативу УПСМ поддержал заместитель директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алмаз Алымбеков.

Напомним, ранее кабмин принял постановление и утвердил «Порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией (услуги по предоставлению в прокат, аренду и так далее) средств индивидуальной мобильности».

Он начал действовать с 7 апреля и регулирует деятельность лиц, предоставляющих в аренду или в прокат СИМ (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и тому подобное). Порядок устанавливает требования к арендодателям, мобильным приложениям, техническому состоянию СИМ, а также права и обязанности как арендодателей, так и пользователей.

В частности, документ устанавливает требования по оборудованию СИМ следующими элементами: