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Общество

Патрульная милиция предлагает отменить прокат самокатов в Бишкеке

Управление Патрульной службы милиции предлагает отменить прокат самокатов. Об этом на заседании комиссии Бишкекского городского кенеша сообщил представитель УПСМ Нурланбек Абдиев.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В патрульной милиции предлагают ограничить владение самокатами только частным лицам.

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Депутат Улукбек Карыбек уулу посетовал, что самокаты бросают где попало. По его словам, это создает проблемы для пешеходов.

Инициативу УПСМ поддержал заместитель директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алмаз Алымбеков.

Напомним, ранее кабмин принял постановление и утвердил «Порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией (услуги по предоставлению в прокат, аренду и так далее) средств индивидуальной мобильности».

Он начал действовать с 7 апреля и регулирует деятельность лиц, предоставляющих в аренду или в прокат СИМ (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и тому подобное). Порядок устанавливает требования к арендодателям, мобильным приложениям, техническому состоянию СИМ, а также права и обязанности как арендодателей, так и пользователей.

В частности, документ устанавливает требования по оборудованию СИМ следующими элементами:

  • регистрационный номер;

  • фонарик;

  • задние стоп-фонари;

  • передний светоотражатель;

  • боковые светоотражатели;

  • встроенный ограничитель скорости до 25 километров в час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331801/
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