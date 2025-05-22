Для механиков, обслуживающих лифты в Бишкеке, закупят самокаты или велосипеды

Для механиков, которые будут обслуживать лифты в Бишкеке, планируют закупить электросамокаты или велосипеды. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша по ЖКХ, МСУ и АТР сообщил директор МП «Бишкекгорлифт» Кубанычбек Асылбеков.

По его словам, это позволит сотрудникам быть мобильными и быстрее доезжать до места вызова. Как будут передвигаться в зимнее время, чиновник не ответил.

По его расчетам, на одного электромеханика будет приходиться 50 лифтов.

По нормативам эвакуация будет занимать до 30 минут. Если дольше, то работников ждет наказание.

Отметим, что договоры с лифтерами в Бишкеке расторгают, при этом на работу приглашают механиков по техническому обслуживанию лифтов.

Кубанычбек Асылбеков признал, что есть большая проблема с кадрами, электромеханиками.

«Лифтерам, с которыми расторгаем договоры, мы предлагаем пройти обучение, есть специализированные лицеи № 3, 4, предлагающие краткосрочные курсы. Кто давно работает, имеет понятие о лифтах, но образования у них нет, поэтому направляем их на обучение, с директорами лицеев тоже разговариваем», — добавил он.