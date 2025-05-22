Для механиков, обслуживающих лифты в Бишкеке, закупят самокаты или велосипеды

Для механиков, которые будут обслуживать лифты в Бишкеке, планируют закупить электросамокаты или велосипеды. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша по ЖКХ, МСУ и АТР сообщил директор МП «Бишкекгорлифт» Кубанычбек Асылбеков.
По его словам, это позволит сотрудникам быть мобильными и быстрее доезжать до места вызова. Как будут передвигаться в зимнее время, чиновник не ответил.
По его расчетам, на одного электромеханика будет приходиться 50 лифтов.
Отметим, что договоры с лифтерами в Бишкеке расторгают, при этом на работу приглашают механиков по техническому обслуживанию лифтов.
Кубанычбек Асылбеков признал, что есть большая проблема с кадрами, электромеханиками.
«Лифтерам, с которыми расторгаем договоры, мы предлагаем пройти обучение, есть специализированные лицеи № 3, 4, предлагающие краткосрочные курсы. Кто давно работает, имеет понятие о лифтах, но образования у них нет, поэтому направляем их на обучение, с директорами лицеев тоже разговариваем», — добавил он.