Мэрия Бишкека просит горожан пока не кататься на самокатах по новому покрытию

Мэрия Бишкека обратилась к горожанам и гостям столицы с убедительной просьбой.

«В 2025 году муниципалитетом проводятся работы по реабилитации старых и строительству новых дорог.

На сегодняшний неоднократно зафиксированы случаи проезда на самокатах и велосипедах по асфальтированной дороге, что приводит к повреждению и покрытия, и средствах индивидуального передвижения. Мэрия убедительно просит на заезжать на участки, где обновлено дорожное покрытие, а также воздержаться от прогулок», — говорится в сообщении.

Фото иллюстративное

Отмечается, что асфальт в течение 24–72 часов «остается мягким».

«Даже легкие колеса или следы обуви могут оставить на нем вмятины, которые со временем превратятся в ямы и трещины. Это не только снижает качество дороги, но и приводит к дополнительным затратам на ремонт», — посетовали чиновники.

В соцсетях на просьбу отреагировали мнением, «значит такое качество асфальта».