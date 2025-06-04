Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить

Мэрия Бишкека объявила о начале публичного обсуждения проекта постановления, регулирующего размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в первую очередь, электросамокатов.

Как сообщили в муниципалитете, новые нормы затрагивают интересы предпринимателей, предоставляющих услуги проката. Поэтому инициатива требует проведения анализа регуляторного воздействия. С этой целью начат сбор предложений и комментариев от всех заинтересованных сторон.

По данным мэрии, хаотичное размещение СИМ на тротуарах, у пешеходных переходов, остановок и входов в здания создает препятствия для пешеходов, особенно маломобильных граждан и родителей с детьми. Также это портит архитектурный облик города и вызывает социальное раздражение.

Кроме того, отсутствует единая инструкция по безопасному использованию СИМ, что увеличивает риски ДТП и конфликтов между пользователями и пешеходами.

Еще одна проблема — оставленные без присмотра устройства, которые не убираются предпринимателями даже спустя часы после завершения поездки. Новый порядок обяжет операторов устранять нарушения в течение трех часов, в противном случае устройства будут эвакуированы на штрафстоянки.

Что предлагает мэрия:

правила предоставления муниципальных территорий под размещение СИМ;

условия заключения договоров с компаниями-прокатчиками;

обязанности по обучению пользователей правилам эксплуатации;

нормы эвакуации устройств и введение штрафов;

наделение подразделений муниципалитета полномочиями по контролю, выдаче разрешений и организации хранения эвакуированных СИМ.

Также будут рассчитаны экономически обоснованная стоимость аренды муниципальных площадей и размеры штрафов.

На данный момент в городе работают три компании, предоставляющие услуги проката СИМ:

ОсОО «Аренда сервис»;

ОсОО «Промо Экспресс»;

ОсОО «Абрикос».

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Мэрия подчеркивает, что проект не повлечет расходов из местного или республиканского бюджета. Однако для бизнеса возможны дополнительные издержки, связанные с оформлением договоров аренды и оплатой штрафов за нарушение новых правил.

Горожане, предприниматели и эксперты могут направить свои предложения и замечания по следующим вопросам:

действительно ли обозначенные проблемы требуют регулирования;

обоснованы ли цели проекта;

какие риски и преимущества несет предлагаемое решение;

есть ли более эффективные альтернативы.

В муниципалитете заметили, что все мнения будут учтены при подготовке итоговой версии постановления Бишкекского городского кенеша.