Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить

Мэрия Бишкека объявила о начале публичного обсуждения проекта постановления, регулирующего размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в первую очередь, электросамокатов.
Как сообщили в муниципалитете, новые нормы затрагивают интересы предпринимателей, предоставляющих услуги проката. Поэтому инициатива требует проведения анализа регуляторного воздействия. С этой целью начат сбор предложений и комментариев от всех заинтересованных сторон.
По данным мэрии, хаотичное размещение СИМ на тротуарах, у пешеходных переходов, остановок и входов в здания создает препятствия для пешеходов, особенно маломобильных граждан и родителей с детьми. Также это портит архитектурный облик города и вызывает социальное раздражение.
Кроме того, отсутствует единая инструкция по безопасному использованию СИМ, что увеличивает риски ДТП и конфликтов между пользователями и пешеходами.
Еще одна проблема — оставленные без присмотра устройства, которые не убираются предпринимателями даже спустя часы после завершения поездки. Новый порядок обяжет операторов устранять нарушения в течение трех часов, в противном случае устройства будут эвакуированы на штрафстоянки.
Что предлагает мэрия:
- правила предоставления муниципальных территорий под размещение СИМ;
- условия заключения договоров с компаниями-прокатчиками;
- обязанности по обучению пользователей правилам эксплуатации;
- нормы эвакуации устройств и введение штрафов;
- наделение подразделений муниципалитета полномочиями по контролю, выдаче разрешений и организации хранения эвакуированных СИМ.
Также будут рассчитаны экономически обоснованная стоимость аренды муниципальных площадей и размеры штрафов.
На данный момент в городе работают три компании, предоставляющие услуги проката СИМ:
- ОсОО «Аренда сервис»;
- ОсОО «Промо Экспресс»;
- ОсОО «Абрикос».
Мэрия подчеркивает, что проект не повлечет расходов из местного или республиканского бюджета. Однако для бизнеса возможны дополнительные издержки, связанные с оформлением договоров аренды и оплатой штрафов за нарушение новых правил.
Горожане, предприниматели и эксперты могут направить свои предложения и замечания по следующим вопросам:
- действительно ли обозначенные проблемы требуют регулирования;
- обоснованы ли цели проекта;
- какие риски и преимущества несет предлагаемое решение;
- есть ли более эффективные альтернативы.
В муниципалитете заметили, что все мнения будут учтены при подготовке итоговой версии постановления Бишкекского городского кенеша.