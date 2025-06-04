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Общество

Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить

Мэрия Бишкека объявила о начале публичного обсуждения проекта постановления, регулирующего размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в первую очередь, электросамокатов.

Как сообщили в муниципалитете, новые нормы затрагивают интересы предпринимателей, предоставляющих услуги проката. Поэтому инициатива требует проведения анализа регуляторного воздействия. С этой целью начат сбор предложений и комментариев от всех заинтересованных сторон.

По данным мэрии, хаотичное размещение СИМ на тротуарах, у пешеходных переходов, остановок и входов в здания создает препятствия для пешеходов, особенно маломобильных граждан и родителей с детьми. Также это портит архитектурный облик города и вызывает социальное раздражение.

Кроме того, отсутствует единая инструкция по безопасному использованию СИМ, что увеличивает риски ДТП и конфликтов между пользователями и пешеходами.

Еще одна проблема — оставленные без присмотра устройства, которые не убираются предпринимателями даже спустя часы после завершения поездки. Новый порядок обяжет операторов устранять нарушения в течение трех часов, в противном случае устройства будут эвакуированы на штрафстоянки.

Что предлагает мэрия:

  • правила предоставления муниципальных территорий под размещение СИМ;
  • условия заключения договоров с компаниями-прокатчиками;
  • обязанности по обучению пользователей правилам эксплуатации;
  • нормы эвакуации устройств и введение штрафов;
  • наделение подразделений муниципалитета полномочиями по контролю, выдаче разрешений и организации хранения эвакуированных СИМ.

Также будут рассчитаны экономически обоснованная стоимость аренды муниципальных площадей и размеры штрафов.

На данный момент в городе работают три компании, предоставляющие услуги проката СИМ:

  • ОсОО «Аренда сервис»;
  • ОсОО «Промо Экспресс»;
  • ОсОО «Абрикос».
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Мэрия подчеркивает, что проект не повлечет расходов из местного или республиканского бюджета. Однако для бизнеса возможны дополнительные издержки, связанные с оформлением договоров аренды и оплатой штрафов за нарушение новых правил.

Горожане, предприниматели и эксперты могут направить свои предложения и замечания по следующим вопросам:

  • действительно ли обозначенные проблемы требуют регулирования;
  • обоснованы ли цели проекта;
  • какие риски и преимущества несет предлагаемое решение;
  • есть ли более эффективные альтернативы.

В муниципалитете заметили, что все мнения будут учтены при подготовке итоговой версии постановления Бишкекского городского кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331518/
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