В Бишкеке на велодорожке произошла драка между велосипедистами и самокатчиком

Накануне ночью в районе моста на улице Манаса произошел инцидент с участием самокатчика и велосипедистов, сообщает пострадавшая сторона. По их словам, они с мужем ехали по велодорожке, когда самокатчик внезапно свернул с пешеходной зоны и сбил их велосипед, повредив его.

Самокатчик пообещал возместить ущерб и пригласил «мастера» для ремонта велосипеда. Однако вместо одного специалиста появились трое его друзей, которые начали драку с велосипедистами.

Видео с места происшествия предоставили пострадавшие. Обстоятельства инцидента уточняются.