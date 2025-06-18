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Происшествия

В Бишкеке на велодорожке произошла драка между велосипедистами и самокатчиком

Накануне ночью в районе моста на улице Манаса произошел инцидент с участием самокатчика и велосипедистов, сообщает пострадавшая сторона. По их словам, они с мужем ехали по велодорожке, когда самокатчик внезапно свернул с пешеходной зоны и сбил их велосипед, повредив его.
Самокатчик пообещал возместить ущерб и пригласил «мастера» для ремонта велосипеда. Однако вместо одного специалиста появились трое его друзей, которые начали драку с велосипедистами.
Видео с места происшествия предоставили пострадавшие. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333118/
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