Паровоз-аттракцион сбил парня в Бишкеке: начата доследственная проверка

В управлении Патрульной службы милиции Бишкека прокомментировали инцидент, который произошел в парковой зоне с участием паравоза-аттракциона.

Уточняется, что 1 мая примерно в 20.30 водитель О.М., 1976 года рождения, управляя автомашиной марки «Гольф-Кар» (детский развлекательный паровоз) и двигаясь в северном направлении по улице Раззакова, на пересечении с улицей Пушкина, совершая маневр поворота налево совершил ДТП с электросамокатом под управлением Ж. Б., 2005 года рождения. Последний двигался в южном направлении по улице Раззакова.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель электросамоката с полученными телесными повреждениями поступил в территориальную больницу.

Данный факт зарегистрирован, назначены все необходимые экспертизы.

Напомним, дорожный инцидент вызвал общественный резонанс. Местные жители требуют немедленно запретить движение подобных аттракционов по пешеходным зонам.

«Если идешь по тротуару, то тебя могут сбить самокаты. Как вообще выжить в таком городе?» — возмущен один из свидетелей происшествия. Он утверждает, что такие электропаровозы работают без официального разрешения.