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Общество

Мошенники распространяют фейк от имени аэропорта «Манас» о распродаже багажа

В Сети распространяется ложная информация о ежегодной акции распродажи утерянного багажа от аэропорта «Манас».
 
Пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана» призвала граждан не верить данному сообщению мошенников.
В ложном объявлении указано, что в зоне хранения багажа скапливаются потерянные чемоданы, и желающие могут приобрести каждый за 174,88 сома. В комментариях боты опубликовали фото открытых чемоданов, которые они якобы приобрели. Однако журналисты 24.kg выяснили, что данные фотографии взяты из интернета.
 
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» просит граждан не доверять сомнительной информации, не переходить по ссылкам и не перечислять деньги на электронные кошельки. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331737/
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17:05
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