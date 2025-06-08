Неделя-24. Новый срок Алмазбека Атамбаева и празднование Курман айта

В Кыргызстане отметили один из главных мусульманских праздников — Курман айт. В последние годы Айт-намаз совершают только в мечетях, а не как раньше, на центральной площади. Президент сходил на молитву в Чолпон-Ате.

Фото пресс-службы президента. Айт-намаз в Чолпон-Ате

заводу «Дастан» и земельным участкам

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением государственных наград. Такой вердикт вынес Первомайский районный суд Бишкека. Процесс касался объединенных уголовных дел по кой-ташским событиям, модернизации столичной ТЭЦ,

Кроме того, приговоры огласили еще 15 подсудимым, в том числе:

бывшему главе администрации президента Фариду Ниязову и экс-депутату Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову — семь лет и восемь месяцев лишения свободы, взяты под стражу в зале суда;

члену партии «Социал-демократы» Ирине Карамушкиной — семь лет и шесть месяцев, взята под стражу в зале суда;

бывшему телохранителю Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву — семь лет и шесть месяцев, но освобожден из зала суда под пробацию на пять лет;

экс-депутату Жогорку Кенеша Асель Кодурановой — три года пробационного надзора;

официальному представителю партии СДПК Кундуз Жолдубаевой — пять лет пробационного надзора;

бывшему министру энергетики Аскарбеку Шадиеву — 15 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества. Давно находится за границей, как и Алмазбек Атамбаев, уехавший в 2023-м в Испанию.

Приговоры им вынесли заочно.

Суд также постановил взыскать с Аскарбека Шадиева и Алмазбека Атамбаева 5 миллиардов 439 миллионов сомов.

Кабинет министров принял постановление о выплате ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан. По указу президента с 1 января увеличили их размеры ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий на территории других стран и лицам, участвовавшим в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также их семьям. Размеры денежных компенсаций составят от 1 тысячи 500 до 10 тысяч сомов в зависимости от категории лиц, получающих вышеуказанные выплаты. Всего постановление затронет 23 категории граждан.

На месте бывшей свалки вдоль Большого Чуйского канала в районе стадиона «Алга» (ранее известного как «Трудовые резервы») появилась современная набережная с велодорожкой, тротуарами, освещением и асфальтированной дорогой. Созданием эскизного проекта занималось МП «Бишкекглавархитектура».

От строителей потребовали до середины июня уложить первый слой асфальта на трассе Бишкек — Кант — Токмак. По поводу ремонта этой дороги от людей поступает много жалоб. На трассе собираются огромные пробки, ведь и на объездной тоже затеяли реконструкцию. Сейчас там готовят основание дороги под асфальтобетонное покрытие на участке от Лебединовки до Новопокровки. Отмечалось, что этот участок протяженностью 3,85 километра планируется завершить в течение 12 месяцев.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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