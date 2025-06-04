Более 6 тысяч жителей села Григорьевка обеспечили чистой питьевой водой

В селе Григорьевка Иссык-Кульской области сегодня состоялась торжественная церемония открытия новой системы водоснабжения, реализованной в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, проект охватил широкий спектр инфраструктурных и технических мероприятий. В результате проведенных работ постоянный доступ к чистой питьевой воде получили более 6 тысяч жителей, проживающих в 1 тысяче 716 домохозяйствах.

В своем выступлении заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев подчеркнул значимость проекта для повышения качества жизни сельского населения и устойчивого развития регионов.

«Открытие этой системы — не просто завершение строительства, а начало новой главы в жизни более 6 тысяч сельчан, которые теперь ежедневно будут пользоваться качественной питьевой водой. Государство продолжит принимать комплексные меры по созданию благоприятных условий для населения. Будут и дальше создаваться условия для достойной жизни граждан страны», — отметил он.

Проект реализуется Агентством по развитию и инвестициям сообществ (АРИС) при финансовой поддержке Всемирного банка.