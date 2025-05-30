Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами

Насилие, равнодушие, унижение по отношению к женщинам, которые сегодня происходят, — это большая несправедливость, противоречащая законам природы и шариату. Об этом заявил муфтий Кыргызстана Абдулазиз Закиров.

Он отметил, что ислам всегда почитал, уважал и защищал женщин.

«Пророк Мухаммед сказал: «Лучшие из вас — те, кто лучше всего относится к своим женам», тем самым измерив веру мужчин уровнем их отношения к женщинам. Права женщин священны. Равнодушие к ним — это слабость веры. Здесь вспоминаются слова Уинстона Черчилля: «Общество, которое возвышает женщину, — великое общество. Народ, попирающий женщину, попирает свою судьбу». Это истина», — сказал глава ДУМК.

Он подчеркнул, что женщина чувствует свою красоту, свою суть, себя — крепко через мужчин.

«Если мы забудем о своей обязанности защищать, то мы станем не мужчинами, а просто грубой силой. Величие мужчины познается по его отношению к женщине. Мужчина, милосердный к женщине, близок к своему Господу. Женщина, как мать, открывает врата рая. Как жена — причина твоего попадания в рай. Как дочь — нежное зеркало твоего сердца. Уважать их — это поклонение. Угнетать их — низость», — заметил Абдулазиз Закиров.

Он сказал, что сегодня день пересмотра отношения к женщинам. Каждый муж должен любить жену, каждый сын — служить матери, каждый старший брат — защищать сестру.

«В заключение скажу, женщина — живой пример милосердия, терпения, чистой любви. Проявление к ней уважения — зеркало веры. Причинение ей зла — тьма сердца. Давайте выстроим наше отношение к женщинам в соответствии со светом Корана и сунной нашего пророка. Окружим семью милосердием, общество — нравственностью, женщин — уважением и достигнем довольства нашего Господа», — резюмировал муфтий.

Отметим, на днях стало известно об убийстве 38-летней жительницы Кара-Кульджинского района Ошской области. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с супругом посетила торжество в школе, где выпускники отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность мужа. Он избил супругу, а после застрелил. По подозрению в преступлении задержан 40-летний муж погибшей. Его водворили в ИВС. Расследование продолжается.