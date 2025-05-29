19:58
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке представили перевод трилогии «Манас» на кабардино-балкарский язык

В Кыргызской национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова в Бишкеке состоялась презентация нового перевода трилогии кыргызского эпоса — «Манас», «Семетей» и «Сейтек» — на кабардино-балкарский язык. Мероприятие прошло в рамках международного симпозиума «Универсальная природа эпоса: типология и основные этнические модели». Об этом сообщили в Национальной академии «Манас». 

Над переводом работала известный фольклорист, ученый, переводчик Кабардино-Балкарской Республики Сакинат Мусукаева. Ее труд позволил сделать великий эпос кыргызского народа доступным для читателей Кабардино-Балкарии и стал важным вкладом в укрепление культурных связей между двумя народами.

С приветственными словами на мероприятии выступили председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Алманбет Матубраимов, вице-президент Национальной академии «Манас» Назира Аалы кызы, а также сама Сакинат Мусукаева.

Участники симпозиума отметили, что перевод эпических произведений на другие языки способствует развитию межкультурного диалога и продвижению кыргызского эпоса на международном уровне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330891/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Национальная академия «Манас» презентовала книгу «Тамгалар даңктайт Манасты»
Как в Кыргызстане популяризируют знаменитую трилогию: академию «Манас» выселяют
Эпос «Манас»: дать имена героев трилогии бизнесу или товару теперь не получится
В Кыргызстане разработают порядок использования имен персонажей эпоса «Манас»
Мультфильмы для детей вместо машин депутатам. Журналист обратился к президенту
Государство установило классические варианты трилогии эпоса «Манас»
Парламент одобрил закрепление законом статуса манасчи как носителя трилогии
«У каждого свой Манас»: что говорят исследователи о легендарном эпосе?
Сегодня День эпоса «Манас»: поздравление президента
В Бишкеке пройдет республиканский форум манасоведов
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; подарил детям праздник в&nbsp;честь своего 29-летия «Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
Bakai Bank представляет карту рассрочки &laquo;Тумар&raquo;. Бери сейчас&nbsp;&mdash; плати потом Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
День защиты детей с&nbsp;MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана
Все вместе с&nbsp;MEGA: тариф для тех, кто ценит близких Все вместе с MEGA: тариф для тех, кто ценит близких
29 мая, четверг
19:40
В Бишкеке прошел международный симпозиум эпосоведов В Бишкеке прошел международный симпозиум эпосоведов
19:26
Центр переработки, упаковки и логистики риса построят в Узгенском районе
19:11
В Бишкеке представили перевод трилогии «Манас» на кабардино-балкарский язык
19:03
В мире девять стран обладают совокупным арсеналом из 13 тысяч ядерных боеголовок
19:01
Жители дома в микрорайоне «Асанбай» жалуются на салюты и ночную стройку