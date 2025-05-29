В Бишкеке представили перевод трилогии «Манас» на кабардино-балкарский язык

В Кыргызской национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова в Бишкеке состоялась презентация нового перевода трилогии кыргызского эпоса — «Манас», «Семетей» и «Сейтек» — на кабардино-балкарский язык. Мероприятие прошло в рамках международного симпозиума «Универсальная природа эпоса: типология и основные этнические модели». Об этом сообщили в Национальной академии «Манас».

Над переводом работала известный фольклорист, ученый, переводчик Кабардино-Балкарской Республики Сакинат Мусукаева. Ее труд позволил сделать великий эпос кыргызского народа доступным для читателей Кабардино-Балкарии и стал важным вкладом в укрепление культурных связей между двумя народами.

С приветственными словами на мероприятии выступили председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Алманбет Матубраимов, вице-президент Национальной академии «Манас» Назира Аалы кызы, а также сама Сакинат Мусукаева.

Участники симпозиума отметили, что перевод эпических произведений на другие языки способствует развитию межкультурного диалога и продвижению кыргызского эпоса на международном уровне.