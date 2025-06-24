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Власть

В КР решили, как можно будет использовать имена главных героев эпоса «Манас»

В Кыргызстане определились, как можно будет использовать имена главных героев трилогии эпоса «Манас». Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики разработало проект постановления кабмина «О порядке использования имен главных героев трилогии эпоса «Манас» в наименованиях объектов, находящихся в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности, и выпускаемой ими продукции». Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Эпос «Манас» — это духовное богатство кыргызского народа, всемирно известное произведение, отражающее его историю, культуру и идеалы. Главные герои эпоса являются символами национальных традиций, нравственности и достоинства кыргызского народа. Использование их имен в наименованиях различных объектов страны способствует сохранению их исторического и культурного значения, приобретая общественную значимость.

Согласно проекту постановления, имена главных героев трилогии должны использоваться в наименованиях государственных, муниципальных, частных и иных объектов исключительно в соответствии с установленными правилами и порядком. Такое использование должно осуществляться в рамках специальных нормативных правовых актов, с целью сохранения общественного престижа и недопущения искажения их значения», — говорится в справке-обосновании.

Проектом постановления также предлагается предоставить кабинету министров право в пределах компетенции Минкультуры решать вопросы использования имен главных героев эпоса.

Использование таких имен допускается только после вынесения соответствующего решения комиссии по охране и сохранению элементов нематериального культурного наследия, создаваемой по приказу руководителя уполномоченного государственного органа.

Они могут использоваться в наименованиях объектов и продукции только при условии уважительного отношения к культурному наследию и в случаях, не искажающих их значение и не вызывающих негативного восприятия.

Наименование должно соответствовать нормам и традициям кыргызского языка и культуры. Не должно нарушать этические принципы (например, сауны или табачная продукция не могут рассчитывать на разрешение).

Имена героев эпоса «Манас» могут использоваться в наименованиях всех видов товаров и услуг при условии соблюдения вышеуказанных принципов, за исключением продукции, связанной с негативными социальными проявлениями.

Их имена также могут использоваться в наименованиях объектов (в том числе предприятий, учреждений, организаций, объектов недвижимости, изделий и брендов), если это не противоречит нормам морали, а также не искажает значение культурного наследия.

Использование не допускается в случаях, когда это может нанести ущерб достоинству эпических персонажей или исказить их историческое значение.

Комиссия будет рассматривать заявки в течение 30 календарных дней и примет решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333896/
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