Принимать на баланс бесхозные лифты в Бишкеке будет муниципальное предприятие

Принимать на баланс бесхозные лифты в столице будет муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что решение принято по поручению мэра Айбека Джунушалиева и касается лифтов, которые не состояли на балансе муниципалитета и не обслуживались. Часть из них простаивает более десяти лет и требует полной замены. «Бишкекгорлифт» проводит работу по выявлению и приему оборудования на баланс.

Ранее директор МП Кубанычбек Асылбеков сообщал, что с 1 июня лифтеры в столице работать не будут. По его словам, 52 лифтера — это много, поэтому с ними расторгают договоры.

«В настоящее время закреплено пока 13 электромехаников. Да, этого мало, хотим довести до 20. Из действующих лифтеров оставим 10. В одной бригаде будут два электромеханика и один лифтер-помощник. В вечернее и ночное время работает аварийная служба, а диспетчерская — круглосуточно», — сказал Кубанычбек Асылбеков.