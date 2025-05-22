С 1 июня лифтеры в Бишкеке работать не будут

С 1 июня лифтеры в столице работать не будут. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша по ЖКХ, МСУ и АТР сообщил директор МП «Бишкекгорлифт» Кубанычбек Асылбеков.

По его словам, 52 лифтера — это много, поэтому с ними расторгают договоры.

«В настоящее время закреплено пока 13 электромехаников. Да, этого мало, хотим довести до 20. Из действующих лифтеров оставим 10. В одной бригаде будут два электромеханика и один лифтер-помощник. В вечернее и ночное время работает аварийная служба, а диспетчерская — круглосуточно», — сказал Кубанычбек Асылбеков.

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Он отметил, что тарифы повысили для улучшения качества обслуживания и повышения зарплаты сотрудникам, чтобы они не увольнялись и не переходили в частный сектор.

Напомним, с августа 2024 года в городе почти в три раза увеличился тариф на техническое обслуживание лифтов в многоэтажках — с 3,12 до 8,31 сома за квадратный метр общей площади квартир в месяц.

«Да, тариф повысили, но этого все равно недостаточно. В Узбекистане, к примеру, тариф составляет 12 сомов за квадратный метр», — добавил Кубанычбек Асылбеков.

Всего на обслуживании МП «Бишкекгорлифт» находится около 970 подъемников.