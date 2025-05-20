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Общество

У госпредприятия «Кыргызфармация» появится централизованный склад

У госпредприятия «Кыргызфармация» появится централизованный склад. Об этом журналистам сообщил директор ГП Талант Султанов.

По его словам, «Кыргызфармация» занимается централизованной поставкой лекарств, изделий медицинского назначения и медоборудования для всех больниц республики, а их около 300.

«Для этого нам требуются большие склады, где можно хранить всю продукцию перед доставкой в медорганизации. Согласно современным требованиям, склады должны соответствовать международным стандартам, поэтому мы стараемся привести выделенные нам помещения к стандарту GMP, активно идет ремонт. Очень много товара приходит как авиасообщением, так и железнодорожными путями, фурами, поэтому наличие складов для нас очень важно», — сказал Талант Султанов.

До настоящего времени предприятию приходится использовать четыре склада по Бишкеку, но постоянно прибегать к чужим услугам невозможно. Поэтому на территории завода «Айдан фарма», который перешел государству, «Кыргызфармации» выделили помещения общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

Ремонт, по словам Таланта Султанова, завершится в ближайшие недели, планируется установить холодильное оборудование.

На складе также установят камеры видеонаблюдения, дадут сенсорный доступ к помещениям, организуют охрану и офисные помещения для сотрудников.

«ГП существует третий год, поэтому многому нужно учиться. Руководство страны поставило задачу, чтобы пациенты госбольниц были обеспечены самыми лучшими и качественными лекарствами. Одна из первостепенных задач «Кыргызфармации» — устанавливать прямые связи с мировыми производителями. Раньше объемы заказов были раздробленными, и для больших производителей наш рынок был не такой интересный. Сейчас ГП централизованно оптом закупает препараты для всех больниц, поэтому мировые производители начинают с нами устанавливать связи.

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Теперь нам предстоит много работать в плане выстраивания логистики. Сотрудничаем с «Кыргызпочтасы», чтобы они помогали нам своевременно доставлять лекарства до мест назначения. Расширяется и ассортимент препаратов. Много потребностей от больниц, чтобы мы завозили какие-то редкие лекарства. В этом плане тоже ведется активная работа», — сказал директор ГП 24.kg.

Он отметил важность своевременных заявок от организаций здравоохранения, чтобы не возникали перебои в поставках. В настоящее время уже идет сбор данных о потребностях больниц на 2026-й, чтобы не допустить дефицита в следующем году.

Талант Султанов подчеркнул, что ГП «Кыргызфармация» по уставу работает только с больницами, обеспечивать лекарствами обычное население в ближайшее время не планируется. Этим занимаются госаптеки «Эл Аман».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329779/
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