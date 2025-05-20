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Общество

Снижение рисков бедствий и систему предупреждения о ЧС обсудят в Бишкеке

С 21 по 23 мая состоится Национальный семинар на тему «Локализация системы раннего предупреждения по чрезвычайным ситуациям и упреждающим действиям в КР с участием ОГО (организациями гражданского общества)». Об этом сообщила пресс-служба «Бир-Дуйно Кыргызстан».

Национальный семинар станет диалоговой площадкой между властью и организациями гражданского общества для совместной выработки и локализации стратегий, направленных на снижение рисков бедствий и улучшение координации на всех уровнях.

Важной частью программы станет SWOT-анализ единой системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР. Участники выявят барьеры и предложат конкретные шаги по совершенствованию и расширению локализации на национальном уровне.

На мероприятии обсудят результаты международного исследования Views from the Frontline (VFL), который проводился в зонах рисков и бедствий в Ошской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях в 2017-2019 годах.

Организаторами семинара выступили «Бир-Дуйно Кыргызстан» в партнерстве с международной сетью GNDR (Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction), Институтом омбудсмена, государственными структурами, бизнес-сообществом, международными организациями и представителями ОГО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329679/
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