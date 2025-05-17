Асель Байбагышева после покорения Эвереста вернулась в Кыргызстан

Асель Байбагышева, покорившая Эверест, 17 мая вернулась в Бишкек.

В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» отметили, что в аэропорту «Манас» прошла торжественная встреча альпинистки.

На фотографиях можно увидеть, что среди встречающих Асель Байбагышеву были президент Федерации альпинизма и скалолазания КР Эдуард Кубатов и руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.













Напомним, Асель Байбагышева стала первой кыргызстанкой и пока является единственной, покорившей Эверест — самую высокую вершину мира. Она успешно взошла на вершину 11 мая.

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Асель Байбагышева также является первой кыргызстанской женщиной, поднявшейся на вершину Манаслу на высоте 8 тысяч метров без использования кислорода.

Среди покоренных Асель Байбагышевой вершин также следует отметить пик Ленина (7 тысяч 134 метра), Хан-Тенгри (7 тысяч 10 метров), пик Победы (7 тысяч 439 метров) и Эльбрус (5 тысяч 642 метра).