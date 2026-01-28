Из Алматы до Эвереста: казахстанец доехал до самой высокой горы на велосипеде

Тридцатипятилетний казахстанец Денис Желнин отправился в велопутешествие от Алматы до базового лагеря Эвереста. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz

По данным издания, Денис родился в Павлодаре, вырос в Экибастузе, позже снова жил в Павлодаре, а последние четыре года перед путешествием — в Алматы. Велосипед появился в его жизни 11–12 лет назад, со временем дистанции росли.

Идея поездки к Эвересту пришла зимой — после нескольких лет без серьезных путешествий. «Хотелось чего-то действительно эпичного, а не просто похода», — цитирует издание Дениса Желнина.

Он перебрал десятки маршрутов по Казахстану, России, Кыргызстану и Таджикистану — и ни один не вызывал того самого чувства. Тогда и всплыл Эверест. На подготовку ушло около шести месяцев.

Путь занял тысячи километров и шесть стран:

Казахстан — старт;

Кыргызстан — пересек страну полностью;

Таджикистан — самый высокогорный участок Памирского тракта в Горно-Бадахшанской автономной области;

Китай — короткий отрезок;

Пакистан — все Каракорумское шоссе в Гилгит-Балтистане;

Индия и Непал — финальная часть маршрута.

Отмечается, что большую часть пути велосипедист ехал один и чувствовал себя комфортно. Но к концу понял, где проходит его личная граница.

«Вначале было комфортно быть одному, к концу пути я достиг своей грани комфортного одиночества. Эмоции смешанные: восторг от Эвереста и легкое чувство опустошения, что цель достигнута», — отметил путешественник.