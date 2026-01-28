Из Алматы до Эвереста: казахстанец доехал до самой высокой горы на велосипеде

Тридцатипятилетний казахстанец Денис Желнин отправился в велопутешествие от Алматы до базового лагеря Эвереста. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Идея поездки к Эвересту пришла зимой — после нескольких лет без серьезных путешествий. «Хотелось чего-то действительно эпичного, а не просто похода», — цитирует издание Дениса Желнина.
Он перебрал десятки маршрутов по Казахстану, России, Кыргызстану и Таджикистану — и ни один не вызывал того самого чувства. Тогда и всплыл Эверест. На подготовку ушло около шести месяцев.
Путь занял тысячи километров и шесть стран:
- Казахстан — старт;
- Кыргызстан — пересек страну полностью;
- Таджикистан — самый высокогорный участок Памирского тракта в Горно-Бадахшанской автономной области;
- Китай — короткий отрезок;
- Пакистан — все Каракорумское шоссе в Гилгит-Балтистане;
- Индия и Непал — финальная часть маршрута.
Отмечается, что большую часть пути велосипедист ехал один и чувствовал себя комфортно. Но к концу понял, где проходит его личная граница.
«Вначале было комфортно быть одному, к концу пути я достиг своей грани комфортного одиночества. Эмоции смешанные: восторг от Эвереста и легкое чувство опустошения, что цель достигнута», — отметил путешественник.