В Кыргызстане начнут сотрудничать федерации альпинизма и спортивного туризма

Федерация альпинизма Кыргызстана и Федерация спортивного туризма Кыргызстана подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщили в Федерации спортивного туризма.
Документ подписали главы двух федераций — Эдуард Кубатов и Владимир Агафонов. Отмечается, что этот документ открывает новую главу в развитии горных видов спорта в Кыргызстане.
В Федерации спортивного туризма отметили, что даст сотрудничество.
- Мощный импульс для развития — вместе федерации смогут реализовывать масштабные проекты, которые были не под силу поодиночке: от организации международных экспедиций и фестивалей до строительства новых горных приютов и маркировки сложных туристических маршрутов.
- Повышение безопасности в горах — объединение методик, совместное проведение учебных курсов и семинаров по подготовке гидов-инструкторов и спасателей сделают горные походы и восхождения для всех любителей природы значительно безопаснее.
- Продвижение Кыргызстана на международной арене как лучшее направление для альпинизма, треккинга и приключенческого туризма.
- Создание единой системы подготовки юных спортсменов, обмен тренерскими методиками и проведение совместных детско-юношеских и молодежных соревнований взрастят новое, сильное поколение кыргызстанских альпинистов и туристов.