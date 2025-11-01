16:13
Спорт

В Кыргызстане начнут сотрудничать федерации альпинизма и спортивного туризма

Федерация альпинизма Кыргызстана и Федерация спортивного туризма Кыргызстана подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщили в Федерации спортивного туризма.

Документ подписали главы двух федераций — Эдуард Кубатов и Владимир Агафонов. Отмечается, что этот документ открывает новую главу в развитии горных видов спорта в Кыргызстане.

Федерации спортивного туризма
Фото Федерации спортивного туризма. Эдуард Кубатов и Владимир Агафонов
«До сих пор спортивный туризм и альпинизм часто шли параллельными путями. Теперь же, объединив колоссальный опыт, ресурсы и энтузиазм, мы создаем мощный синергетический эффект», — говорится в сообщении.

В Федерации спортивного туризма отметили, что даст сотрудничество.

  • Мощный импульс для развития — вместе федерации смогут реализовывать масштабные проекты, которые были не под силу поодиночке: от организации международных экспедиций и фестивалей до строительства новых горных приютов и маркировки сложных туристических маршрутов.
  • Повышение безопасности в горах — объединение методик, совместное проведение учебных курсов и семинаров по подготовке гидов-инструкторов и спасателей сделают горные походы и восхождения для всех любителей природы значительно безопаснее.
  • Продвижение Кыргызстана на международной арене как лучшее направление для альпинизма, треккинга и приключенческого туризма.
  • Создание единой системы подготовки юных спортсменов, обмен тренерскими методиками и проведение совместных детско-юношеских и молодежных соревнований взрастят новое, сильное поколение кыргызстанских альпинистов и туристов.
