В Кыргызстане начнут сотрудничать федерации альпинизма и спортивного туризма

Федерация альпинизма Кыргызстана и Федерация спортивного туризма Кыргызстана подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщили в Федерации спортивного туризма.

Документ подписали главы двух федераций — Эдуард Кубатов и Владимир Агафонов. Отмечается, что этот документ открывает новую главу в развитии горных видов спорта в Кыргызстане.

Фото Федерации спортивного туризма. Эдуард Кубатов и Владимир Агафонов

«До сих пор спортивный туризм и альпинизм часто шли параллельными путями. Теперь же, объединив колоссальный опыт, ресурсы и энтузиазм, мы создаем мощный синергетический эффект», — говорится в сообщении.

В Федерации спортивного туризма отметили, что даст сотрудничество.