Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь

Правительство России должно ограничивать приток приезжих мигрантов. Такой ответ большинства получен в ходе опроса, проведенного аналитическим центром «Левада».

Фото иллюстративное

Большинство респондентов думают, что правительство России должно ограничивать приток приезжих (70 процентов), тогда как каждый пятый считает, что не следует ставить на пути притока приезжих административных барьеров, а нужно, наоборот, пытаться использовать его на благо России.

Максимальные значения поддержки ограничительных мер были зафиксированы в 2016 году (80 процентов), минимальные — в 2002-м (45 процентов).

Чаще других считают, что правительство России должно ограничивать приток мигрантов, опрошенные старшего возраста (76 процентов), респонденты с профессиональным и высшим образованием (по 71 проценту), жители Москвы (84 процента).

Чаще других считают, что правительству России не следует ставить на пути притока приезжих административные барьеры, а нужно пытаться использовать его на благо России, молодежь до 24 лет (32 процента), респонденты со средним образованием и выше (27 процентов), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (26 процентов).

Отношение к нелегальным мигрантам из стран ближнего зарубежья ухудшается: семеро из десяти опрошенных считают, что их нужно выдворять из России (рост на 27 процентных пункта с августа 2015 года), а 22 процента респондентов полагают, что их следует легализовать и помочь получить работу и ассимилироваться в России (снижение на 19 процентных пункта с августа 2015 года).

Мнение о том, что нелегальных иммигрантов из стран ближнего зарубежья следует легализовать и помогать получить им работу, больше распространено среди молодежи до 24 лет (30 процентов) и жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (27 процентов).

Мнение о том, что нелегальных иммигрантов следует выдворять из России, больше распространено среди опрошенных старшего возраста (74 процента среди респондентов в возрасте 55 лет и старше) и жителей Москвы (85 процентов).