В Омске кыргызстанцам строительная компания не выплатила зарплату

В Омске строительная компания «РСК Монолит» и субподрядчик не выплатили нанятым сотрудникам 22 миллиона рублей. Среди пострадавших сотни граждан Кыргызстана, сообщило издание «Настоящее время. Азия».

Как отмечается, строительная фирма и субподрядчик обвиняют друг друга в сложившейся ситуации. Первая утверждает, что все средства перевели субподрядчику, а тот никому ни за что не заплатил. А субподрядчик утверждает, что стройкомпания не перевела средства.

В итоге рабочим не только не выплатили их зарплату, но и выгнали из хостела, где они жили, и перестали обеспечивать питанием. Большая часть рабочих уже вернулась на родину.

Однако они подали в суд на стройфирму и просят власти КР помочь в решении проблемы.