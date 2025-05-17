В Бишкеке 18 мая пройдет первый этап ОРТ

Завтра в Бишкеке пройдет первый этап ОРТ для учащихся столичных школ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Для тестирования подготовили 31 учебное заведение согласно всем требованиям и правилам. По данным муниципалитета, в этом году в городе из школ выпускаются 10 тысяч 698 учеников.

В дни прохождения ОРТ в школах, где организованы тестовые центры, обучение пройдет в онлайн-режиме.

Напомним, первый этап ОРТ пройдет 18, 19 и 20 мая. Для школьников, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на первом этапе, организованы второй — 22, 23 и 24 мая и третий (поздний) — 20, 21 и 22 июня.

В Кыргызстане в этом году 11-й класс оканчивают 80,3 тысячи школьников. Из них почти 54 тысячи записались на тестирование.

24.kg желает выпускникам успешной сдачи ОРТ и экзаменов и советует до тестирования хорошо выспаться, плотно позавтракать и сильно не переживать.