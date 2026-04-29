Прием документов на стипендию «Эл үмүтү» начался в Кыргызстане

Министерство науки, высшего образования и инноваций сообщает о начале приема документов на международную стипендию президента Кыргызстана «Эл үмүтү».

1 Что дает стипендия «Эл үмүтү» утвердили, чтобы наиболее талантливая молодежь республики могла получить образование по программам на уровне магистра и доктора PhD. Но выбрать нужно только те зарубежные высшие учебные заведения, которые входят в топ-100 мировых рейтингов вузов и образовательных программ, предоставляемых QS World University Rankings, Times Higher Education. Стипендия персональная и присуждается ежегодно республиканской комиссией наиболее талантливым кандидатам, прошедшим конкурсный отбор. Средства выделяются из Фонда президента. Размер ежегодной стипендии «Эл үмүтү» за обучение составляет до $50 тысяч. В случае самостоятельного получения стипендиатом права на бесплатное обучение или скидки на обучение стипендия может быть направлена на покрытие транспортных расходов и проживание стипендиата по решению республиканской комиссии.

2 Как долго их выплачивают Стипендия присуждается для обучения по направлениям подготовки магистров до двух лет и по программам доктора философии PhD до трех лет, но не более срока, предусмотренного учебным планом зарубежного учебного заведения.

3 Сколько мест предоставляется Ежегодно выделяется 50 стипендий, в том числе: 20 — по техническим и инженерным направлениям подготовки магистров;

10 — по экономическим направлениям подготовки магистров;

10 — по социально-гуманитарным направлениям подготовки магистров;

10 — для обучения по программам доктора философии PhD.

4 Какие есть требования К конкурсу допускаются граждане КР до 40 лет для обучения по направлениям подготовки магистров, до 45 лет для обучения по программам доктора философии PhD. Кандидаты должны: — свободно владеть одним из иностранных языков (английский, немецкий, французский и другие) и иметь сертификат о сдаче соответствующих тестов и экзаменов принимающей стороны; — активно и результативно участвовать в научно-исследовательской работе, подтвержденной публикациями, авторскими свидетельствами, тезисами докладов, дипломами и другим; — иметь иное публичное представление в течение двух лет, предшествующих присуждению стипендии, результаты научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, республиканской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня; — иметь рекомендации профессорско-преподавательского состава образовательной организации. Республиканская комиссия вправе рассматривать и отбирать кандидатуры из числа претендентов, которые уже самостоятельно обучаются за рубежом по программам, финансируемым правительствами иностранных государств или за счет иных источников.

5 Какие нужны документы: 1) заполненная анкета претендента для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии; 2) паспорт/удостоверение личности; 3) диплом бакалавра/специалиста/магистра с приложением транскрипта; 4) копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на государственный или официальный язык; 5) официальный документ об успеваемости, выданный зарубежным вузом, справка установленного образца, указывающая специальность, курс (год обучения), информацию о системе оценок, а также средний балл текущей успеваемости с нотариально заверенными переводами на государственный или официальный язык (при его наличии) для лиц, обучающихся на академическом обучении в ведущих зарубежных вузах; 6) сведения об активном и результативном участии в научно-исследовательской работе; 7) сведения об иных публичных представлениях в течение двух лет, предшествующих присуждению международной стипендии, результатах научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, республиканской или ведомственной конференции, семинаре, круглом столе соответствующего уровня; 8) заявление о рассмотрении вашей кандидатуры на присуждение президентской стипендии «Эл үмүтү» с указанием срока обучения, программы, специальности и суммы контракта. Если имеется скидка, также указать ее размер; 9) резюме; 10) эссе.

6 В какие сроки пройдет конкурс Онлайн-прием документов по ссылке: https://umut.edu.gov.kg/ пройдет с 11 мая до 10 июня 2026 года. Кроме того, оригиналы документов необходимо сдать в кабинет 102, расположенный на 1-м этаже Министерства науки. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону +996708888063.

7 Стипендию придется отработать У стипендиатов есть контрактные обязательства после завершения обучения. Завершившие полный курс обучения и получившие диплом или иной заменяющий его документ решением республиканской комиссии подлежат трудоустройству в государственных органах и организациях КР на срок, предусмотренный контрактом.

Ранее сообщалось, что за три года проекта профинансировано около 40 стипендиатов.

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева говорила, что стипендиаты «Эл үмүтү» отказываются работать на родине. По ее словам, в 2024 году ведомство ввело норму о том, что после окончания обучения в зарубежных вузах они обязаны отработать на госслужбе или возвратить государству потраченные на них средства.