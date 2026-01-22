В Узбекистане у девушки из желудка извлекли 1,4 килограмма волос

В Кашкадарье в больницу обратилась 20-летняя девушка с жалобами на боли в верхней части живота, вздутие, тошноту и рвоту. В ходе обследования и операции врачи обнаружили в ее желудке крупный комок волос весом 1,4 килограмма, пишет Podrobno.uz.

Девушка уже состояла на диспансерном учете и обратилась в больницу с аналогичной проблемой во второй раз. Во время операции бригада врачей удалила образование целиком: его длина составила 58 сантиметров, а ширина — около 7 сантиметров.

Случай в Кашкадарье является классическим, хоть и экстремальным примером трихофагии — психического расстройства, при котором человек навязчиво проглатывает собственные волосы. Обычно оно развивается на фоне трихотилломании — неконтролируемого желания выдергивать волосы — и служит своеобразным механизмом защиты от стресса или глубокой тревоги.