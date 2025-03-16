Весна — это не только время пробуждения природы. К сожалению, нередко со сменой сезона просыпаются и старые болячки. О том, какие недуги встречаются чаще всего и как можно облегчить свое состояние, 24.kg рассказала семейный врач столичной поликлиники № 6 Эльвира Жылдызбекова.

Фото из архива собеседницы. Эльвира Жылдызбекова

— С уходом зимы погода стоит переменчивая, наблюдаются перепады температуры от минусовых показателей ночью до жары днем. Конечно, хочется скинуть тяжелую зимнюю одежду, одеваться легко. И это является одной из причин обострения инфекционных заболеваний.

Возможны острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), отит, тонзиллит, гайморит, бронхит, инфекции мочевыводящих путей — цистит и простатит. Многие выходят на прогулки, садятся на холодные скамейки, и инфекция, которая была условно патогенной в этой части, может из-за снижения иммунитета и переохлаждения обостриться.

Могут проявляться аллергические заболевания — ринит, конъюнктивит из-за пыли и цветущих растений.

Весной также обостряются психические проблемы у людей, склонных к депрессиям и другим расстройствам.

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Метеозависимые люди остро реагируют на изменения погоды. У многих проявляются признаки сердечно-сосудистых заболеваний — скачки артериального давления, головные боли, боли в области груди, тревожность.

Гастрит, язва, колит — это тоже «типично весенний» рецидив.

Из-за ослабленного иммунитета, стресса, смены рациона, режима питания и сна обостряются в том числе заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Зимой люди чаще употребляют жирную, соленую, маринованную пищу, усиливается кислотность желудочного сока.

Желудок становится более уязвимым, агрессивный желудочный сок начинает разъедать его, появляются боли в животе. Если вовремя не обратиться к врачу, состояние может ухудшиться.

— Из-за чего просыпаются болезни?

— Прежде всего это связано с авитаминозом. Практически все люди зимой питаются больше углеводной и жирной пищей, чтобы обеспечивать организм энергией для согревания в холодное время года. Из-за дефицита овощей и фруктов начинается нехватка микроэлементов, которые помогают поддерживать крепкий иммунитет. Обычно это дефицит витаминов группы D, C, B и других.

Кроме того, меняется режим дня: солнечного света становится больше, люди просыпаются раньше, нарушается режим сна и бодрствования. Это тоже приводит к снижению иммунитета.

— Многие жалуются, что весной усиливаются головные боли...

— Это могут быть метеозависимые люди, имеющие ССЗ, при которых сужаются сосуды, или авитаминоз, когда не хватает некоторых элементов, питающих именно головной мозг, сосуды. Также может сказываться недостаток физической нагрузки. Если человек долго находится без активного движения, у него сковываются мышцы, сужаются сосуды. Все это может приводить к обострению головных болей.

— Как с ними бороться?

— Обязательно нужно обратиться к специалисту, чтобы выявить и устранить причину, а не лечить симптомы. Головные боли могут быть связаны с высоким артериальным давлением. Возможно, человек не знает о наличии гипертонии у него или особо не обращает на это внимания, и постоянно принимает обезболивающее для снятия головных болей. В итоге это может привести к инсульту.

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Поэтому, если боли не проходят, сильно беспокоят, чтобы не допустить каких-либо печальных последствий, лучше обследоваться и узнать причину.

Тем более некоторые обезболивающие могут, наоборот, повышать артериальное давление и плохо действовать на желудочно-кишечный тракт, провоцируя уже заболевания ЖКТ.

— Нужно ли проходить весной профилактические обследования?

— Да, если у человека есть хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, суставов, аллергические реакции, то с наступлением весны желательно обратиться к семейному врачу, который знает своих пациентов и может посоветовать диагностические методы исследования.

В этом числе это может быть общий анализ крови, мочи, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) — электрокардиография (ЭКГ). Исходя из результатов анализов, следует искать недостатки в организме и устранять их.

— Как улучшить иммунитет?

— Во-первых, соблюдать принципы правильного питания, ввести в рацион больше овощей и фруктов. Но при наличии проблем с желудком (язва, гастрит) сначала надо готовить их на пару, чтобы не навредить сырыми продуктами.

Часто весной люди начинают худеть, чтобы к лету сбросить набранный за зиму вес, неправильно питаются, голодают. Это также может спровоцировать ухудшения здоровья. Поэтому я бы посоветовала правильно готовиться к весне, добавляя еще с зимы овощи и фрукты. Конечно, весна уже началась, но можно сделать себе заметку на будущее.

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Можно принимать витаминные комплексы и биологически активные добавки (БАДы). Но только по совету врача — сначала сдать анализы, посмотреть, каких именно витаминов и минералов не хватает в организме, и только потом приобретать препараты. Важно соблюдать положенную дозировку, чтобы не привести к гипервитаминозу.

Самостоятельно принимать БАДы опасно!

Кроме того, надо настроить режим бодрствования и сна, включить в распорядок дня физическую активность, начать можно с ходьбы, постепенно добавляя и другие виды нагрузки в свою жизнь.