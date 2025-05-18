В стиле La Dolce Vita: Элзат о жизни в Венеции, где каждый день как фильм

Кыргызстанке Элзат Макеновой 22 года. Она учится в самом романтичном городе из пьес Уильяма Шекспира — Венеции. Сиеста, стиль La Dolce Vita и итальянские традиции уже стали частью жизни девушки.

В интервью 24.kg она рассказала о самых любимых местах в Италии, тонкостях учебы и поделилась советами при подаче на бакалавриат для поступающих.

Фото из архива собеседницы — Расскажите немного о себе.

— Я родом из Нарынcкой области, село Казбек Ат-Башинского района. Мне 22, на данный момент учусь на последнем курсе в университете Италии. До бакалавра я окончила школу «Билимкана-АУЦА» [сейчас — «Билимкана-Американ»]. Я люблю путешествовать и пробовать себя в новом.

— Почему вы выбрали именно Италию для учебы?

— С детства я мечтала учиться за границей, получить качественное образование и увидеть мир. Мои родители всегда поддерживали эту мечту, прилагая максимум усилий к тому, чтобы я получила достойное образование. После окончания 11-го класса я не знала, в каком направлении двигаться, рассматривала разные университеты, даже США, но, к сожалению, пропустила дедлайны. В итоге я решила начать обучение в университете «Ала-Тоо» в Кыргызстане. Однако мечта о зарубежном образовании не покидала меня, и благодаря поддержке родителей я набралась смелости и решилась осуществить свою мечту. Если честно, я уже не помню точно, что повлияло на выбор — возможно, государственная стипендия и доступные условия. Также свою роль сыграла репутация моего университета Ca’ Foscari в Венеции — это один из старейших и престижнейших вузов Италии, особенно в сфере экономики и управления.

— Как вы выбирали университет и программу? Что было важным критерием?

— Я недолго мучилась с выбором. Сначала определилась с тем, что мне действительно интересно и что у меня хорошо получается. Затем выбрала направление обучения — экономику и менеджмент. После этого уже искала университеты с сильной программой в этой области. Мне было важно, чтобы университет принимал международных студентов, предлагал обучение на английском языке и имел хорошие рейтинги. В итоге остановилась на Ca’ Foscari University в Венеции — международный, уважаемый и ориентированный на будущее.

— Сложно ли было поступить? Какие требования были при поступлении?

— Поскольку я проходила процесс поступления через образовательную компанию, для меня все прошло довольно спокойно. Требования были понятными и выполнимыми: 12-летнее образование (в моем случае — 11 классов школы + 1 год в университете), высокий средний балл и сертификат английского языка (IELTS от 6.5 или TOEFL). В зависимости от университета могут быть дополнительные вступительные экзамены или собеседование.

— На каком языке вы учитесь — на английском или итальянском?

— Программа полностью на английском языке. Это делает обучение доступным для иностранных студентов и дает возможность развивать академический английский, что полезно для будущей карьеры.

Фото из архива собеседницы

— Все зависит от университета, но Ca’ Foscari действительно сильный вуз. Профессора объясняют материал доступно и увлеченно, дают не просто теорию, а учат применять знания на практике. Университет формирует у студентов самостоятельность, критическое мышление и ответственность. К тому же предоставляет большое количество возможностей: программы по обмену, стажировки, участие в международных проектах. Учеба здесь — это не просто лекции, это развитие личности и карьеры.

— Чем отличается учебный процесс в Италии от того, к чему мы привыкли в Кыргызстане?

— Отличия очень заметны. В Италии не проверяют посещаемость — главное сдать экзамены. За один семестр, как правило, изучают 3–4 предмета, что позволяет погружаться в материал глубже, не перегружаясь. Нет ненужных дисциплин, все по делу. Кроме того, система гибкая: у студентов остается время на подработку, личные проекты и путешествия по Европе. Преподаватели — разные, как и везде. Но большинство из них — открытые, профессиональные, и, самое главное, готовые помочь. Они понимают, что студенты из разных стран могут сталкиваться с трудностями, и относятся с уважением и терпением. Мне достаточно легко дается учеба. Я стараюсь сдавать экзамены вовремя, грамотно распределяю нагрузку и нахожу время на отдых и путешествия. Поддерживает и то, что я чувствую: я на правильном пути.

— Самое крутое — это свобода, возможности для развития и путешествия. Учеба в Ca’ Foscari дала мне шанс открыть Европу, познакомиться с людьми из разных стран, расширить кругозор.

Однако минусы тоже есть: в Италии бюрократия может сильно тормозить процессы — будь то оформление документов или подача заявлений. Еще один момент — отсутствие активной студенческой жизни, как у нас в Кыргызстане. Здесь каждый сам за себя, и если хочешь чего-то большего — нужно проявлять инициативу.

Переезд в Италию и обучение в Ca’ Foscari стали для меня настоящим шагом во взрослую жизнь. Это не только образование, но и школа жизни. Я горжусь тем, что смогла сделать этот шаг и продолжаю идти к своим целям.

— Я живу в Венеции — одном из самых красивых, старинных и туристических городов мира. Этот город буквально пропитан историей и романтикой. Здесь каждая улочка, каждый мостик как открытка. Мне нравится, что город уникальный: нет машин, вместо них — лодки, вапоретто (водные автобусы), и атмосфера совершенно особенная. Единственный минус — толпы туристов в сезон и высокая влажность осенью-зимой.

— Каково это жить в Италии?

— Когда я приехала в Италию, мне было всего 19 лет, и я ожидала, что будет тяжело адаптироваться. Но все оказалось не так страшно. Жизнь здесь — настоящая dolce vita. Италия учит наслаждаться моментом, жить в своем темпе и ценить простые радости. Удивило то, насколько итальянцы спокойно относятся к жизни — они не спешат, умеют отдыхать и ценят вкусную еду, общение и баланс между работой и личной жизнью.

— Меня очень удивил ритуал кофе — итальянцы пьют его по 3–5 раз в день, но обязательно быстро, стоя у барной стойки. Также интересно, что здесь целый день может ничего не работать из-за сиесты. А еще они не пьют капучино после полудня, это считается странным! И, конечно, жесты — итальянцы очень эмоциональны и буквально разговаривают руками. Поначалу было непривычно: другой язык, ритм жизни, еда, стиль общения. Но с каждым днем я все больше чувствовала себя на своем месте. Адаптация прошла мягко, я нашла друзей, начала участвовать в университетской жизни и открыто принимать новое. Главное — не бояться спрашивать и учиться у местных.

— Насколько дорого жить студенту в Италии?

— Цены зависят от города, но в среднем:

жилье: 300–400 евро (комната в квартире);

продукты: около 200 евро в месяц, если готовить дома;

транспорт: 25 евро в месяц для студентов;

прочее (кафе, путешествия, одежда): 200–250 евро.

Можно прожить на 600–700 евро в месяц, а если не экономить — около 900–1000 евро. С жильем действительно непросто. В популярных студенческих городах вроде Венеции, Милана или Рима большой спрос. Поиск может занять 1–2 месяца. Есть сайты вроде idealista.it, группы в Facebook и Telegram. Главное — начать заранее и быть готовым к просмотрам и переговорам.

— Как тебя приняли итальянцы? Дружелюбные ли они?

— Итальянцы — открытые и доброжелательные люди, особенно если ты проявляешь интерес к их культуре.

— Какие места в Италии вам особенно нравятся? Где обязательно стоит побывать?

— Мне посчастливилось побывать в Риме, Милане, Флоренции, Болонье, Комо, Катании, Таормине и Беллуно — и каждое из этих мест оставило в сердце особый след. Рим восхищает своей вечной историей и грандиозной архитектурой, Милан вдохновляет модой и современностью, Флоренция — это живая книга по искусству и культуре. Озеро Комо — настоящее отражение спокойствия и элегантности, а Беллуно — уютный уголок природы, где хочется остановиться и просто дышать. А юг Италии, особенно Сицилия, дарит совершенно иные эмоции: Катания и Таормина — это магия вулкана Этна, морского воздуха и колоритной атмосферы.

В Венеции есть особенные места, которые создают настоящее ощущение dolce vita. Среди любимых кафе — Pasticceria Dal Mas, где каждое утро начинается со свежей выпечки и ароматного кофе, и легендарное Caffè Florian на площади Сан-Марко — место с историей, где можно почувствовать дух старой Венеции. Из ресторанов особенного для меня нет. Знаю, что в ресторане Bella Venezia делают вкусную пасту и пиццу, а для легких вечеров отлично подойдет Dolce Vita bar, там есть самые вкусные брускетты и свежие круассаны со вкусным капучино, ради этого часто заглядываю туда.

Что касается отдыха, обязательно прогуляйтесь по набережной Zattere, проведите день в зелени парка Giardini della Biennale, посетите музеи и театры — они открывают культурную душу города. А если хочется чего-то особенного, отправляйтесь на острова Мурано, Бурано и Лидо. Каждый из них — это отдельный мир, со своей атмосферой, цветами и традициями. В Венеции не бывает скучно — она всегда вдохновляет.

— Как изменились ваша жизнь и мышление за время учебы в Италии?

— Я стала более открытой, научилась мыслить глобально. Поняла, что мир огромный, возможностей много и все зависит от тебя. Теперь у меня больше уверенности в себе и четкое понимание того, чего я хочу. Я поняла, что гораздо сильнее и самостоятельнее, чем думала. Жизнь за границей открывает в тебе новые качества, учит решать проблемы, не бояться перемен и находить поддержку внутри себя.

— Чего вам не хватает?

— Конечно, семьи, родного языка, домашней еды и кыргызской души. Иногда хочется просто поговорить по душам, как дома. Но я стараюсь поддерживать связь с родными, и это помогает.

— Есть ли у вас планы остаться в Италии после учебы?

— Я пока открыта ко всем возможностям. Если найду интересную работу — почему бы и нет? Но в долгосрочной перспективе я хочу набраться опыта и, возможно, вернуться, чтобы применить свои знания на родине или в другой стране.

— Не бойтесь! Страх — это нормально, но он не должен управлять вашей жизнью. Все приходит с опытом. Италия — отличное место, чтобы начать. Здесь поддержка, красота, знания и бесконечные возможности. Главное — верить в себя и делать шаг навстречу мечте.