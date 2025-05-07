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Общество

Боевые действия между Пакистаном и Индией: сообщается о гибели 36 человек

В результате ударов, нанесенных индийской армией, по данным пакистанских властей, погибли 26 жителей Пакистана, пишет The Insider. Еще 46 человек получили ранения.

Индийская полиция, в свою очередь, заявила, что в индийском Кашмире в результате обстрелов со стороны Пакистана убиты 10 человек, 48 ранены.

Hindustan Times со ссылкой на BBC Urdu пишет, что один из ударов был нанесен по штаб-квартире террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в пакистанском городе Бахавалпур. Лидер группировки Масуд Азхар завил, что погибли 10 его родственников и четверо соратников.

Власти Индии утверждают, что наносили удары по лагерям террористов, пакистанская сторона настаивает, что пострадали гражданские объекты. В Минобороны Пакистана заявили, что сбили пять индийских истребителей, в том числе три Rafale, один Су-30 и один МиГ-29, а также беспилотник. Представитель военного ведомства уточнил, что все индийские самолеты вели огонь из индийского воздушного пространства, используя дальнобойное оружие.

Индия не подтвердила заявления Пакистана о сбитых самолетах. Источники Reuters в индийском Кашмире сообщили Reuters, что три истребителя потерпели крушение на территории этого региона.

Индия начала военную операцию против Пакистана вечером 6 мая. В Минобороны заявили, что целью атаки стала инфраструктура, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии». В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетный обстрел территории Индии.

Отношения между странами резко обострились после теракта, совершенного 22 апреля в городе Пахалгам в индийском Кашмире. Боевики открыли огонь по туристической группе, убив 26 человек. Индия обвинила пакистанские власти в причастности к теракту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328377/
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