Ледниковые озера Кыргызстана будут мониторить с помощью инновационного IT-модуля

В Кыргызстане представлен инновационный IT-модуль, предназначенный для мониторинга прорывных наводнений на ледниковых озерах (Glacier Lake Outburst Flood/GLOF). Об этом сообщили в ПРООН.

По его данным, Кыргызстан сталкивается с угрозой прорывов более 2 тысяч ледниковых озер, из которых почти 20 процентов представляют высокий риск из-за нестабильности естественных плотин и таяния льда. Эта угроза, напрямую связанная с деградацией вечной мерзлоты, ставит под угрозу население, инфраструктуру и окружающую среду. Последнее значительное наводнение, вызванное прорывом высокогорного ледникового озера, произошло 8 июля 2022 года в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

«На фоне растущих экологических проблем открытие недавно разработанного IT-модуля, являющегося частью Единой информационной системы мониторинга риска затопления в результате прорыва ледникового озера, символизирует активный шаг к защите сообществ и экосистем от разрушительного воздействия стихийных бедствий», — отметили в организации.

Инновационный модуль объединяет технологию искусственного интеллекта с использованием процесса машинного обучения для повышения точности прогнозов, предоставляя своевременную и важную информацию для эффективного снижения рисков.

Это сделано впервые в области мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий в стране.

Заместитель министра ЧС Эдельбек Кулматов отметил, что единая информационная система мониторинга риска прорыва ледниковых озер является бесценным инструментом для защиты жизни населения и окружающей среды. «Ее интеграция со спутниковыми системами, метеорологическими службами, и правительственные учреждения обеспечивают своевременный и точный сбор и анализ данных», — сказал он.

Особенности IT-модуля включают в себя соответствующие алгоритмы, основанные на машинном обучении для автоматического расчета площади озера и обнаружения угроз, многопараметрический анализ для комплексной оценки рисков, а также возможности прогнозирования, адаптированные для отдельных озер. Кроме того, система облегчает мониторинг в режиме реального времени и предупреждает соответствующие органы в случае потенциальных угроз.

На презентации представлены практические демонстрации функциональных возможностей IT-модуля, включая мобильное приложение для оперативного мониторинга и доступа к данным. Модуль внедрен в рамках проекта «Снижение рисков и уязвимости от прорывов ледниковых озер (GLOF) и оползней в Кыргызстане путем укрепления национальной системы мониторинга стихийных бедствий и адаптивного потенциала сообществ». Реализация проекта стала возможной в рамках инициативы Climate Promise благодаря финансовой поддержке правительства Японии через Программу развития ООН (ПРООН).