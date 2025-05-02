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Общество

Бали погрузился во тьму: масштабный блэкаут парализовал остров

На острове Бали 2 мая произошло масштабное отключение электроэнергии. По сообщениям местных СМИ, причиной стали повреждение подводного кабеля Java-Bali и сбой на сверхвысоковольтной линии электропередачи на подстанции «Пемарон».

В результате аварии электричество было отключено в большинстве районов острова, включая крупные туристические зоны. Не работают магазины, кафе, светофоры и платежные системы. В домах пропала вода, а многие жители и туристы вынуждены готовить еду на открытом огне.

На улицах наблюдаются перебои с освещением, возникли пробки и транспортный коллапс.

Государственная энергетическая компания PLN начала восстановительные работы. К вечеру удалось частично возобновить электроснабжение, в первую очередь в больницах, аэропорту и других стратегически важных объектах.

Аэропорт I Gusti Ngurah Rai продолжил работу благодаря резервным генераторам, но пассажирам рекомендовали быть готовыми к задержкам рейсов.

Власти острова просят жителей сохранять спокойствие, по возможности не пользоваться автомобилями и экономить заряд мобильных устройств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328156/
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