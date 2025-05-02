15:52
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан сроком на полгода

Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан сроком на полгода с 1 мая 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Решение принято «в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары».

В ведомстве также отметили, что с 10 февраля на территории республики не зарегистрировано яиц, импортируемых из соседних стран.

«Напротив, по данным за январь — март 2025 года из Кыргызстана в соседний Казахстан было экспортировано 8 миллионов 812 тысяч 800 штук яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го объем импорта снизился на 10 миллионов 760 тысяч 760 единиц, а объем экспорта увеличился на 8 миллионов 756 тысяч 200 штук», — говорится в сообщении.

В настоящее время проблема во многом обусловлена конкуренцией между крупными и мелкими птицефабриками на внутреннем рынке и ростом внутреннего производства яиц. Минсельхоз рекомендует фермерам работать с мясом курицы.

«В год в страну поступает более 91 тысячи тонн курицы, что делает мясо более прибыльным направлением, чем яйца. Кроме того, в настоящее время в сельской местности в каждой семье содержится по 30-40 кур, что также приводит к повышению внутренней производительности и снижению спроса», — добавили в ведомстве.

Минсельхоз признает, что не может запретить свободное перемещение товаров из одного региона в другой внутри страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328126/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Временный запрет на ввоз в Кыргызстан полиэтиленовых пакетов инициирует кабмин
Экспорт яиц из Кыргызстана в Казахстан достиг 8,8 миллиона штук
В Кыргызстане увеличилось производство яиц
Кыргызстан может временно запретить импорт куриных яиц
В 2024 году производство яиц и молока в Кыргызстане увеличилось
Фитнес-блогер съел 1 тысячу куриных яиц и рассказал, что изменилось в его теле
В ЕЭК подсчитали, сколько мяса, молочной продукции и яиц съели в странах ЕАЭС
Введение временного запрета на ввоз сахара инициирует Минсельхоз
В Кыргызстане для борьбы с контрабандой яиц создали мобильную группу
Крупнейшая птицефабрика открылась в Чуйской области
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
2 мая, пятница
15:40
Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан сроком на полгода Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан сроком на ...
15:17
В Кыргызстане прекратила работу радиостанция «Марал»
15:11
Казахстан и Узбекистан лидируют в экспорте лекарственного сырья в Китай
14:41
Ремонт дорог в Бишкеке: закрывается еще один участок улицы Шабдана Баатыра
14:36
Паровоз-аттракцион сбил парня в Бишкеке: начата доследственная проверка